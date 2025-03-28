«عبدالسلام» يعاني سرطان الرئة ويحتاج إلى علاج بـ 57 ألف درهم

يعاني (عبدالسلام - 77 عاماً) سرطان الرئة، منذ أكتوبر العام الماضي، ويحتاج إلى أدوية وعقاقير طبية خاصة، وجلسات علاج كيماوي وإشعاعي، بكلفة 57 ألف درهم، بحسب تقرير صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، فيما لا تسمح ظروفه المادية الصعبة بتدبير مبلغ العلاج .

وروى (عبدالسلام) قصة معاناته مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «تعرضت لأزمة صحية في أكتوبر من العام الماضي، حيث شعرت بآلام في منطقة الصدر، تزداد حدتها أثناء التنفس العميق والسعال، وصعوبة في التنفس، فتناولت أدوية مسكنة، لكن الألم تفاقم في اليوم التالي، فنقلني أحد أقاربي إلى عيادة خاصة، وأجريت أشعة للصدر، وبعض الفحوص التي كشفت وجود التهاب فيروسي في الرئة، ووصف لي الطبيب بعض الأدوية للسيطرة على الحالة».

وتابع: «مع مرور الأيام ازدادت حدة الأعراض، وتم إسعافي إلى قسم الطوارئ بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، ودخلتُ إلى قسم العناية المركزة، وأجريت لي العديد من الفحوص والتحاليل المخبرية التي كشفت إصابتي بسرطان الرئة».

وأضاف: «أخبرني الطبيب المعالج بأنني أحتاج إلى 57 ألف درهم، كلفة أدوية وعلاج كيماوي وإشعاعي، وهو مبلغ يفوق قدراتي المادية، وقد أكد الطبيب أن حياتي مهددة بالخطر في حال عدم البدء في العلاج، وتناول الأدوية الطبية للسيطرة على حالتي التي تتدهور يوماً بعد آخر».

وأكمل: «لدي أسرة مكونة من أربعة أفراد وزوجة، ولا يوجد عندي أي مصدر مالي ولا معيل، حيث أصبحت غير قادر على العمل بسبب مرضي، وأتدبر نفقات أسرتي المعيشية بمساعدة أحد أقاربي، وهي مساعدات بالكاد تكفي متطلبات الحياة اليومية من مأكل ومشرب وإيجار مسكن»، وناشد المريض (عبدالسلام) أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مدّ يد العون له، ومساعدته على تدبير كلفة العلاج، تفادياً لتدهور وضعه الصحي.

• المريض غير قادر على العمل، ولديه أسرة مكونة من 4 أبناء وزوجة، ويتدبر أمور حياتهم المعيشية بمساعدة أحد أقاربه.