متبرع يسدد 20 ألف درهم من كُلفة علاج «أبوموسى»

تكفل متبرع بسداد 20 ألف درهم كلفة الأدوية والعقاقير الطبية للمريض (أبوموسى - موريتاني - 57 عاماً)، الذي يعاني التهاب الكبد الوبائي (سي)، وارتفاع ضغط الدم والسكري، فيما تبقى مبلغ 20 ألفاً و877 درهماً من إجمالي 40 ألفاً و877 درهماً. ونسق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب المريض بمدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وأعرب المريض (أبوموسى) عن سعادته وفرحته بعد تلقيه خبر التبرع، مضيفاً أن التبرع والدعم ليسا غريبين على شعب الإمارات المحب لعمل الخير والمساهم في دعم الحالات الإنسانية، متمنياً استكمال المبلغ المتبقي، حتى يتمكن من مواصلة علاجه.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، في 26 ديسمبر من العام الماضي، قصة (أبوموسى)، حيث قال: «حصلت على فرصة عمل مؤذن في الدولة منذ 1991، واستطعت توفير جميع احتياجات أسرتي المكونة من سبعة أبناء وزوجة (ربة منزل)»، وأضاف: «في نوفمبر 2022 بدأت أشعر بتعب وإرهاق مستمرين، وضعف بدني وآلام خفيفة بالبطن وفقدان الشهية وحكة وتورم بالساق، فذهبت لعيادة خاصة وأجريت فحوصاً وتحاليل، وأخبرني الطبيب بضرورة الذهاب لمستشفى حكومي للتأكد من نتائج الفحوص بشكل أكثر دقة، وعلى الفور توجهت إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وأُعيدت جميع الفحوص إضافة إلى أشعة رنين مغناطيسي وأشعة مقطعية، لتؤكد النتائج إصابتي بالتهاب الكبد الوبائي (C)، وارتفاع ضغط الدم والسكري، وحاجتي إلى علاج بكُلفة 40 ألفاً و877 درهماً».

وتابع: «مكثت في المستشفى لمدة أسبوع أتلقى الرعاية اللازمة حتى استقرت حالتي الصحية، ونصحني الطبيب المعالج بضرورة الخضوع لمتابعة منتظمة وإجراء فحوص دورية لتقييم وظائف الكبد، مع الالتزام بالأدوية الموصوفة للعلاج في أوقاتها المحددة، واتباع نظام غذائي صحي لدعم صحة الكبد، على أن يكون غنياً بالمعادن والفيتامينات، مع تقليل الدهون والملح والسكريات».

واستطرد: «تمكنت من توفير الأدوية، التي كنت أحتاج إليها خلال السنوات الماضية، عبر تبرعات أهل الخير والجمعيات الخيرية بالدولة، لكن الجديد أن حالتي الصحية بدأت تتدهور بشكل تدريجي بعد توقفي عن تناول الأدوية لعدم قدرتي على توفير مبلغ العلاج، كما أن بطاقة التأمين الصحي لا تغطي أدوية التهاب الكبد الوبائي، لأن مبلغ التغطية محدود، ولا أعرف كيفية التصرف في ظل الظروف الصحية الحرجة التي أمرّ بها، فيما أكد الطبيب المعالج ضرورة الاستمرار في تناول الأدوية والعلاج، تفادياً لتدهور وضعي الصحي».