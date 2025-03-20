«ريم» تعاني سرطان المخ وتحتاج إلى بطاقة تأمين صحي بـ 14.4 ألف درهم           

تعاني الطفلة الباكستانية (ريم - 12 عاماً) ورماً سرطانياً في المخ منذ أكثر من أربعة أشهر، ما يجعل حرارتها مرتفعة باستمرار، إضافة إلى خلل في توازنها وحركتها، وعدم الرؤية بشكل واضح، وتحتاج إلى استخراج بطاقة تأمين صحي بقيمة 14 ألفاً و400 درهم، لتتلقى العلاج الإشعاعي والكيماوي اللازم، ويناشد والدها أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون لإنقاذ حياة ابنته.

وأكد تقرير طبي صادرة عن مستشفى توام في العين، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن حالة الطفلة تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، ويجب توفير العلاج اللازم لها.

ويروي والد الطفلة قصة معاناة ابنته مع المرض قائلاً: «أصيبت طفلتي بحمى شديدة وألم في الرأس، وعدم القدرة على التحرك، فذهبت بها إلى عيادة قريبة، وأعطاها الطبيب بعض المسكنات».

وأضاف: «في اليوم التالي، استيقظت على بكائها، لشعورها بأن رأسها ستتفجر من الألم، فأخذتها إلى قسم الطوارئ بمستشفى توام في العين، وأجرى الطبيب أشعة مقطعية على الرأس، وبعض الفحوص والتحاليل، مع إبقائها تحت الملاحظة الطبية».

وتابع: «مكثت ابنتي يوماً في المستشفى تحت الملاحظة الطبية للاطمئنان على وضعها الصحي، وبعدها أخبرني الطبيب بأنها مصابة بورم سرطاني في المخ، ولابد أن تتلقى العلاج اللازم في أسرع وقت ممكن».

واستطرد: «يتطلب حصولها على العلاج الإشعاعي والكيماوي اللازم، استصدار بطاقة تأمين صحي بقيمة 14 ألفاً و400 درهم، إلا أنني لا أستطيع تدبير ولو جزءاً بسيطاً من المبلغ المطلوب».

وأشار إلى أنه المعيل الوحيد للأسرة المكونة من زوجة وثلاثة أطفال، ويعمل في محل تجاري براتب 4500 درهم، يدفع منه 1200 إيجاراً شهرياً، والبقية بالكاد تلبي متطلبات الحياة الضرورية.

ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير كلفة بطاقة التأمين الصحي، من أجل توفير العلاج لإنقاذ حياة طفلته.

ورم المخ

هو نمو للخلايا السرطانية في المخ أو بالقرب منه، ويمكن أن تحدث الأورام في أنسجة الدماغ أو بالقرب منها، وتشمل هذه الأماكن القريبة الأعصاب والغدة النخامية، والغدة الصنوبرية، والأغشية التي تغطي سطح الدماغ.

الأب:

. أعول أسرة مكونة من زوجة و3 أطفال، وأعمل براتب 4500 درهم، أدفع 1200 إيجاراً شهرياً، والبقية بالكاد تلبي متطلبات الحياة الضرورية.