25 ألف مستفيد من السلة الرمضانية لـ «خيرية الشارقة»

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية انتهاء توزيع مخصصات السلة الرمضانية لمصلحة 25 ألف مستفيد من سكان الشارقة، ضمن جهود تخفيف معاناة الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان.

وتضمنت السلة الرمضانية مواد غذائية أساسية لتلبية احتياجات الأسر في الشهر الفضيل، مثل الأرز، والطحين، والسكر، والزيت، والتمور، إضافة إلى مجموعة من المكونات الأخرى التي تسهم في تأمين إفطار صائم، صحي ومتكامل، وقد تم توزيع السلال عبر عدد من مراكز الجمعية المنتشرة في مختلف أنحاء الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوزيع المساعدات بطريقة منظمة وسلسة.

وقد لاقت حملة توزيع السلة الرمضانية إشادة واسعة من المستفيدين، الذين عبّروا عن امتنانهم للدور الكبير الذي تقوم به جمعية الشارقة الخيرية في تقديم الدعم للمحتاجين في هذا الشهر الكريم، وأكدت الجمعية أن هذه المبادرة تهدف إلى تخفيف العبء المادي عن الأسر المتعففة، وضمان توفير احتياجاتهم الأساسية في رمضان.

وقال مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في الجمعية، محمد إبراهيم بن نصار: «إن توزيع السلة الرمضانية يعدّ جزءاً من التزامنا الدائم برعاية الفئات المستحقة من الأسر في إمارة الشارقة، ونحن فخورون بتوسيع دائرة المستفيدين هذا العام لتصل إلى 25 ألف شخص، هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا دعم المحسنين والمتبرعين الذين يسهمون في استدامة مشاريعنا الخيرية».