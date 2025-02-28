«أبوأمين» يحتاج إلى علاج كيماوي وإشعاعي بـ 19.4 ألف درهم

يعاني (أبوأمين - سوداني - 65 عاماً) سرطان العضلات في القدم اليمنى (سرطان الأنسجة الرخوة)، وأمراضاً مزمنةً أخرى، ويحتاج إلى جلسات علاج كيماوي وإشعاعي بـ 19 ألفاً و479 درهماً لمدة ستة أشهر، لكنه يعجز عن توفير المبلغ بسبب وضعه المادي المتدني، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون له من أجل توفير العلاج قبل فوات الأوان.

وتفصيلاً، روت ابنة المريض لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناة والدها مع المرض قائلة: «عمل والدي في الدولة بقطاعات مختلفة، حتى وصل راتبه إلى 8000 درهم، وتعمل والدتي معلمة في إحدى المدارس الخاصة وتتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 3000 درهم، وفي أبريل 2018 أصيب والدي باعتلال في شبكية العين نتيجة لمرض السكري وارتفاع في ضغط العين، ما أدى إلى تلف العصب البصري وإصابته بالعمى، وأصبح غير قادر على العمل».

وأضافت: «في أكتوبر 2020، لاحظ والدي وجود كتلة متضخمة في عضلة القدم اليمنى، وازداد حجمها مع آلام وارتفاع درجة حرارة المنطقة المصابة، وكانت الآلام تتفاقم مع الحركة، كما تغيّر لون جلده وبدأ يفقد وزنه بشكل ملحوظ، فذهبنا إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي، وأجريت له فحوص وتحاليل، إضافة إلى أخذ عينة من الورم، لتحليلها».

وتابعت: «بعد ظهور نتائج الفحص أخبرنا الطبيب المعالج، بأن الورم سرطاني ويتطلب عملية جراحية عاجلة، لإزالته من أجل الحفاظ على الوظيفة العضلية، مع الخضوع لجلسات علاج كيماوي وإشعاعي».

وأضافت: «في البداية تمكن والدي من أخذ الجلسات اللازمة، حيث غطى التأمين الصحي كُلفة إقامته في المستشفى إلى جانب كُلفة جلسات العلاج، وعندما تحسنت حالته الصحية، نصحه الطبيب بالالتزام بالأدوية في مواعيدها، والحرص على إجراء الفحوص الدورية، ومراقبة الأعراض، وإبلاغه في حال ملاحظة أي تغيّرات غير طبيعية».

وأشارت إلى أنه، منذ بداية العام الماضي، لم يستطع والدها الحصول على الأدوية المطلوبة، نظراً إلى انتهاء صلاحية بطاقة التأمين الصحي، ولفتت إلى أن والدها بات بحاجة ماسة إلى الحصول على الأدوية اللازمة لمدة ستة أشهر بقيمة 19 ألفاً و479 درهماً، قبل أن تنتكس حالته وتتعرّض حياته للخطر.

وتناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتهم في تدبير المبلغ المطلوب للعلاج.

ابنة المريض:

. والدي أصبح غير قادر على العمل، بعدما أُصيب بالعمى نتيجة تلف العصب البصري.