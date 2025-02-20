«أماني» تحتاج إلى 14 ألف درهم كلفة علاج ورم بالغدة الدرقية           

يعجز (أبوأماني) عن سداد كُلفة علاج ابنته من ورم في الغدة الدرقية وإقامتها في المستشفى لمدة أسبوع حتى تحسنت حالتها، ويحتاج إلى 14 ألف درهم لسداد فاتورة العلاج، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير المبلغ المترتب عليه.

وأكّد تقرير طبي صادر عن مستشفى الشيخ خليفة الطبية في عجمان، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن المريضة، التي تبلغ من العمر 40 عاماً، أُدخلت قسم الطوارئ بالمستشفى فاقدة للوعي، وأجريت لها الفحوص اللازمة التي بيّنت إصابتها بورم في الغدة الدرقية، وحُوّلت إلى قسم الأورام لمتابعة حالتها.

وأضاف التقرير أنها مكثت أسبوعاً تحت الملاحظة الطبية، وبعد أخذ عينة من الورم تبيّن أنها مصابة بالتهاب شديد في الغدة الدرقية، ما سبب لها حالة إغماء وفقدان للوعي، وأُعطيت بعض المضادات والأدوية، وتحسنت حالتها.

وقال (أبوأماني) إنه يقيم في عجمان وكان وضعه المادي جيداً، حيث كان يتقاضى راتباً يبلغ 10 آلاف درهم، لكن في الفترة الأخيرة تقلّص راتبه إلى 8000 درهم بسبب الوضع المادي للشركة التي يعمل فيها.

وتابع: «منذ أشهر عدة عانت ابنتي حمى وألماً في الحلق، فأخذتها إلى إحدى العيادات الخاصة، وقالت الطبيبة إنها مصابة بفيروس من الجو، وتم إعطاؤها بعض الأدوية والفيتامينات».

وأضاف: «بعد أيام فقدت الوعي فجأة، وحاولنا إفاقتها لكن من دون جدوى، فنقلناها بسيارة الإسعاف إلى قسم الطوارئ بمستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان، وخضعت للعناية اللازمة حتى استعادت وعيها».

وأكمل: «أُجريت لها الفحوص والتحاليل والأشعة اللازمة، وثبت وجود ورم في الغدة الدرقية، وتم أخذ خزعة من الورم، وتحويلها إلى قسم الأورام في المستشفى».

واستطرد الأب: «ظلت أسبوعاً تحت الملاحظة، وأخبرني الطبيب أن الورم كان نتيجة لإصابتها بالتهاب شديد في الغدة الدرقية، وبالفعل خضعت لخطة علاجية متكاملة حتى تحسنت حالتها وخرجت من المستشفى».

وأوضح أن مشكلته الآن تتمثّل في عجزه عن سداد كُلفة العلاج وفترة الإقامة في المستشفى، التي بلغت 14 ألف درهم.

وأشار إلى أنه المُعيل الوحيد للأسرة المكونة من سبعة أفراد، إضافة إلى أسرة ابنته المتزوجة والمكونة من أربعة أفراد، ولفت إلى أن راتبه يلبي بالكاد مصروفات الحياة من مأكل ومشرب ومسكن.

وقال إنه يعجز تماماً عن سداد ولو جزءاً بسيطاً من المبلغ المطلوب، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير المبلغ المترتب على علاج ابنته.

«أبوأماني»:

. أعول أسرة من 7 أفراد، إضافة إلى أسرة ابنتي المتزوجة المكونة من 4 أفراد، وراتبي 8000 درهم وبالكاد يكفي مصروفات الحياة اليومية.