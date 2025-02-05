«فرح» تحتاج إلى علاج كيماوي بـ 438 ألف درهم

تعاني (فرح - باكستانية - 33 عاماً) سرطان الثدي الذي انتشر في جسدها، وأصاب أعضاء أخرى مثل الغدد اللمفاوية، ورغم استمرار رحلة العلاج لما يزيد على سنتين، إلا أنها مازالت في حاجة إلى جلسات علاج كيماوي كُلفتها 438 ألف درهم لمدة ثلاثة أشهر، ويناشد زوجها أهل الخير مساعدته في توفير المبلغ المطلوب، بسبب حالته المالية الصعبة.

وأكد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، حاجة المريضة إلى بدء العلاج في أسرع وقت ممكن حتى لا تتدهور حالتها.

وقال زوج المريضة (فرح) لـ«الإمارات اليوم»: «بدأت معاناة زوجتي مع سرطان الثدي منذ أكثر من عامين، وخضعت للعلاج اللازم في مستشفيات عدة داخل الدولة، حتى شفيت تماماً من المرض، إلا أن فرحتها لم تكتمل، حيث تعرّضت قبل شهر لصعوبة في التنفس، وحرارة مرتفعة في جسدها بشكل مستمر، فذهبنا إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وأظهرت الفحوص إصابتها مرة أخرى بسرطان الثدي، وانتشاره في جسدها، خصوصاً الغدد اللمفاوية».

وقال: «حُجزت في قسم العناية المركزة، نظراً إلى استمرار ارتفاع حرارتها، وأكد الطبيب المعالج حاجتها إلى جرعات كيماوية لمدة ثلاثة أشهر، كمرحلة علاجية أولى، بكلفة علاجية قيمتها 438 ألف درهم».

وأضاف: «لا أستطيع تحمل تلك الكلفة المرتفعة، حيث إنني أعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 6000 درهم، وأدفع 21 ألف درهم سنوياً للإيجار السكني، كما أنني المعيل الوحيد لأفراد أسرتي».

وأشار زوج (فرح) إلى محاولته الحصول على مساعدة من الجمعيات الخيرية، لكنه لم يحصل على أي ردّ حتى الآن، لذا يناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير المبلغ المطلوب للعلاج، من أجل إنقاذ حياة زوجته.

زوج المريضة:

. أعمل براتب 6000 درهم، وأدفع 21 ألفاً سنوياً لإيجار السكن.