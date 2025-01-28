«أم محمد» تحتاج إلى 77.8 ألف درهم لعلاج سرطان المستقيم

تعاني (أم محمد - 64 عاماً) سرطان المستقيم منذ 10 أشهر، وقد خضعت لجلسات علاج كيماوي في مستشفى دبي، وتحتاج حالياً إلى علاج إشعاعي في أحد المراكز المتخصصة بالأورام، بكلفة 77 ألفاً و878 درهماً، ولا تسمح ظروف عائلتها المالية بتأمين مبلغ العلاج.

ويروي ابن المريضة (أم محمد) قصة معاناة والدته مع المرض، قائلاً: «والدتي كانت تعاني ألماً مستمراً في معدتها منذ فترة، فنقلتها إلى إحدى العيادات القريبة منا، وأجرت تحاليل طبية وفحوص أشعة كشفت إصابتها بسرطان المستقيم، وقال لنا الطبيب المختص إنها تحتاج إلى علاج كيماوي».

وأضاف الابن: «والدتي التزمت بالعلاج الكيماوي في مستشفى دبي، وتحسن وضعها الصحي قليلاً، لكن الطبيب أكد لي ضرورة تحويلها إلى أحد المراكز المتخصصة للعلاج الإشعاعي لحالتها بأسرع وقت ممكن»، وتابع: «تم تحويلها إلى المركز، وبعد معاينة الملف الطبي لها، تم تحديد نوع جلسات العلاج الإشعاعي، وأكد المركز أن تكاليف علاجها تبلغ 77 ألفاً و878 درهماً».

واستطرد: «ليس لدى والدتي تأمين صحي، ووضعي المادي صعب، ولا أستطيع تدبير أي جزء من المبلغ لاستكمال علاجها».

وقال: «أنا المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من ثلاثة أفراد، إضافة إلى والدي ووالدتي وأختي الصغيرة، كما أنني عاطل عن العمل منذ فترة، ونعتمد حالياً على بعض المساعدات من الأهل والأقرباء».

ويناشد ابن المريضة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير كلفة العلاج الإشعاعي لوالدته، تفادياً لتدهور حالتها الصحية، حيث بدأ المرض يهدد حياتها بالخطر.

. الابن هو المعيل الوحيد للأسرة المكونة من 3 أفراد، إضافة إلى والديه وأخته الصغيرة.