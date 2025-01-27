«شاهد» يحتاج إلى 9.1 آلاف درهم لتجديد «التأمين الصحي» واستكمال العلاج

يعاني (شاهد - 67 عاماً - باكستاني) أمراضاً مزمنة، منها السكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول ومشكلات في الكليتين، ويحتاج حالياً إلى 9131 درهماً، لتجديد بطاقة التأمين الصحي الخاصة به واستكمال علاجه بمدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي.

ويروي (شاهد) قصة معاناته مع المرض لـ«الإمارات اليوم» قائلاً: «في أكتوبر من عام 2018، أثناء فترة عملي، شعرت بآلام في أسفل الظهر وجانبَي البطن، وبتورم في القدمين والكاحلين واليدين، وتوقعت أن تلك الأعراض من الجهد المبذول أثناء العمل، فتناولت مسكنات طبية لتخفيف الألم، لكن الآلام ازدادت حدتها في اليوم الثاني، ولم أستطع تحملها، فتوجهت إلى أقرب مستشفى، وخضعت لفحوص طبية وتحاليل مخبرية وأشعة مقطعية، فأظهرت وجود مشكلات في الكليتين، بجانب ارتفاع حاد في السكر وضغط الدم والكوليسترول».

وأكمل: «مكثت في المستشفى لمدة يومين أتلقى العلاج والرعاية الصحية، وعندما استقرت حالتي غادرت إلى المنزل، فيما شدد الطبيب المعالج على استمرار تناول الأدوية لحالتي في مواعيدها المحددة، والالتزام بالفحوص الدورية، وحينها غطى التأمين الصحي كُلفة العلاج والأدوية الخاصة بحالتي».

وتابع: «استمرت حالتي في التدهور، فأصبحت عاجزاً عن الاستمرار في عملي وفقدت وظيفتي، في مارس من العام الماضي، التي كانت مصدر رزق عائلتي في باكستان، حيث إنني المعيل الوحيد لأفراد الأسرة المكونة من ثلاثة أبناء وزوجتي، وقد حاولت البحث عن فرصة عمل جديدة رغم حالتي الصحية المتدهورة، لكن من دون فائدة».

وأكمل: «في نوفمبر من العام الماضي، توقفت عن تناول الأدوية، حيث انتهت صلاحية بطاقتي الصحية، التي كانت تغطي كُلفة الأدوية والعلاج، ولم يعد بإمكاني توفير ولو كُلفة الأدوية والفحوص الدورية كونها باهظة الثمن، حيث أحتاج إلى 9131 درهماً لتجديد البطاقة الصحية لاستكمال العلاج».

ويناشد المريض (شاهد) أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له ومساعدته في تدبير قيمة تجديد بطاقته الصحية، ليتمكن من استكمال علاجه، في ظل وضعه الصحي المتدهور.