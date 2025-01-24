«أبوعلاء» يحتاج إلى إبر «كورتيزون» بـ 55.4 ألف درهم

يعاني (أبوعلاء - سوري - 51عاماً) الربو الحاد منذ ثلاث سنوات، ويحتاج إلى إبر «كورتيزون» وأدوية أخرى لمدة عام، بكلفة 55 ألفاً و404 دراهم، إلا أن إمكاناته المادية لا تسمح بتدبير المبلغ المطلوب، وناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون له، ومساعدته في توفير كلفة العلاج.

وأشار تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، إلى حاجة المريض إلى بدء العلاج فوراً حتى لا تزداد حالته سوءاً.

وروى (أبوعلاء) قصته لـ«الإمارات اليوم» قائلاً: «حصلت على فرصة عمل في الدولة عام 2018، براتب شهري يبلغ 8000 درهم، استطعت من خلاله تأمين مستلزمات الحياة الضرورية من مأكل ومشرب لأفراد أسرتي المكوّنة من خمسة أبناء وزوجة (ربة منزل)، وكانت حياتنا مستقرة تماماً، ولم أشكُ من أي مشكلات صحية أو ضائقة مالية خلال تلك الفترة».

وأضاف: «لكن سرعان ما انقلبت حياتنا رأساً على عقب، بعد أن أعلنت الشركة التي أعمل فيها تقليص رواتب العاملين، وتسريح بعضهم الآخر في مارس 2020، وكنت ضمن مَن قُلّصت رواتبهم الشهرية لتتراجع إلى 2000 درهم فقط».

وتابع: «في أكتوبر 2023، خلال فترة عملي المسائية، شعرت بصعوبة في التنفس وصفير وألم وضيق في الصدر وسعال مستمر، ونقلتُ بسيارة إسعاف إلى قسم الطوارئ بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وأجريتُ العديد من الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة، وبعد ظهور نتيجة الفحوص فوجئت بإصابتي بمرض الربو الحاد، ومكثتُ في المستشفى ثلاثة أيام أتلقى العلاج والرعاية الصحية».

واستطرد: «أخبرني الطبيب أن حالتي تتطلب أخذ إبر كورتيزون كخطوة علاجية أولى، واستخدام جهاز الاستنشاق سريع المفعول، وأخذ الأدوية الموسِّعة للشعب الهوائية والمضادة للالتهابات، وجرعات أكسجين لتعويض نقصه في الدم أثناء تعرضي للنوبة المفاجئة، وتم وضع خطة علاجية طويلة الأمد، وعندما تحسنت حالتي الصحية غادرت المستشفى ونصحني الطبيب المعالج بتجنّب التدخين والحفاظ على نظافة المنزل من الغبار، والتحكم في التوتر والغضب، وتجنّب ممارسة الرياضة في الأجواء الباردة التي تحفز أعراض الربو».

وقال: «حرصت خلال الفترة الماضية على متابعة حالتي الصحية وأخذ الأدوية والعقاقير الطبية في موعدها، لكنني توقفت الآن عن أخذ الإبر العلاجية لعدم قدرتي على توفير كلفتها، البالغة 55 ألفاً و404 دراهم، لمدة عام، ما أدى إلى إصابتي مرة أخرى بأزمة (الربو الحاد)، ونُقلت من جديد إلى المستشفى نفسه، وطلب الطبيب استئناف العلاج بالإبر حتى لا يتفاقم التعب».

وأشار إلى أنه يمرّ بظروف مادية صعبة تحول دون قدرته على تحمّل ولو جزءاً بسيطاً من تكاليف العلاج المطلوب، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة سرعة إنقاذه، بتوفير مبلغ العلاج المطلوب.

• المريض:

أسرتي مكوّنة من 5 أبناء وزوجة (ربة منزل)، وراتبي 2000 درهم، وتوقفت عن العلاج بسبب ظروفي المادية الصعبة.