روائح

أكد سكان يقطنون في مناطق وأحياء قريبة من «ابن بطوطة مول» في دبي، انبعاث روائح الصرف الصحي السيئة جداً، وقالوا إن شدة الانبعاث تتفاوت ما بين فترة وأخرى، مطالبين الجهات المعنية بمعالجة أسباب هذه المشكلة لأنها تسبب لهم إزعاجاً شديداً.

عراقيب

اقترح مرتادون للمنطقة الصحراوية القريبة من مستشفى الشيخ خليفة بن زايد التخصصي في رأس الخيمة، تنظيم فعاليات شتوية صحراوية، لافتين إلى ما تحتويه المنطقة من كثبان رملية (عراقيب) وأشجار غاف، وقالوا إن عدداً كبيراً من الشباب والعائلات يرتاد المنطقة، خصوصاً في فترات العطلات ونهاية الأسبوع.

سلوك

قال مقيمون وزوّار إنهم لاحظوا إلقاء بعض الأشخاص علب المشروبات الغازية وعبوات المياه البلاستيكية الفارغة في بحيرة خالد بالشارقة، معربين عن استنكارهم لهذا التصرف غير الحضاري، وشرحوا أن هذا السلوك مؤذٍ للبيئة الجميلة التي تمتاز بها البحيرة والكائنات الحية الموجودة فيها، وناشدوا الجهات المعنية حماية البيئة والمنظر العام، وتشديد الرقابة على النظافة، بوضع مراقبين أو كاميرات تضبط هذه السلوكيات، ومن ثم تغليظ عقوبة عدم احترام القوانين العامة للخارجين عن السلوك المجتمعي.

دراجات

شكا سائقون بمنطقة هيلي في العين قيادة فئة من المراهقين دراجات نارية وكهربائية على الطرق الرئيسة، وقالوا إن هذا السلوك يتسم بالخطورة الشديدة على حياتهم، فضلاً عن أنه يثير الارتباك بين مستخدمي الطريق الآخرين، وأكدوا أن هذا النوع من التصرفات يكثر في الفترة المسائية، خصوصاً في أيام نهاية الأسبوع، مطالبين الجهات المعنية بمعالجة هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن.