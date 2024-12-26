«سلامتهم أولاً» تطلق 20 فعالية لحماية الأطفال خلال الشتاء

أطلقت إدارة سلامة الطفل بالشارقة «حملة الشتاء» بالتزامن مع انطلاق فعاليات مهرجان «ضواحي 13» بحديقة «القرائن 4»، تحت شعار «سلامتهم أولاً»، وتستمر حتى 29 فبراير 2025، لتوعية الأطفال والأسر بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة خلال الشتاء، وتوسيع سبل التوعية عبر لقاءات مباشرة مع الجمهور، وتطلق الحملة أكثر من 20 فعالية للتوعية بالمخاطر المحتملة أثناء ركوب الدرّاجات والسكوترات، وتدابير السلامة أثناء ممارسة الألعاب الشتوية ورحلات التخييم، فضلاً عن التوعية بخطورة السقوط من الشرفات، ما يضمن تجربة أكثر أماناً للأطفال.

وتشمل الفعاليات توزيع منشورات توعوية على العاملات المنزليات، وإنتاج فيديوهات قصيرة (ريلز) للمقارنة بين الممارسات الصحيحة والخطأ في قيادة الدرّاجات الهوائية، وزيارات لمخيّم مليحة وحضانات ومدارس ومستشفيات.