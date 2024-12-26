«أبوموسى» يحتاج إلى 40.8 ألف درهم لعلاج «الكبد الوبائي»     

يعاني المريض (أبوموسى- موريتاني- 57 عاماً) التهاب الكبد الوبائي (C) وارتفاع ضغط الدم والسكري، ويحتاج إلى أدوية وعقاقير ومتابعة طبية بكُلفة 40 ألفاً و877 درهماً، ولا تغطي بطاقة التأمين الصحي المبلغ المطلوب.

ويروي (أبوموسى) قصته لـ«الإمارات اليوم» قائلاً: «أعمل بوظيفة مؤذن في الدولة منذ 1991، واستطعت توفير جميع احتياجات أسرتي المكونة من سبعة أبناء وزوجة (ربة منزل)».

وأضاف: «في نوفمبر 2022 بدأت أشعر بتعب وإرهاق مستمرين، وضعف بدني وآلام خفيفة بالبطن وفقدان الشهية وحكة وتورم بالساق، فذهبت لعيادة خاصة، وأجريت فحوصاً وتحاليل، وأخبرني الطبيب بضرورة الذهاب لمستشفى حكومي للتأكد من نتائج الفحوص بشكل أكثر دقة، وعلى الفور توجهت إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وأُعيدت جميع الفحوص إضافة إلى أشعة رنين مغناطيسي و أشعة مقطعية، لتؤكد النتائج إصابتي بالتهاب الكبد الوبائي (C) وارتفاعا بضغط الدم والسكري، وحاجتي إلى علاج بكُلفة 40 ألفاً و877 درهماً»، وتابع: «مكثت في المستشفى لمدة أسبوع أتلقى الرعاية اللازمة حتى استقرت حالتي الصحية، ونصحني الطبيب المعالج بضرورة الخضوع لمتابعة منتظمة وإجراء فحوص دورية لتقييم وظائف الكبد، مع الالتزام بالأدوية الموصوفة للعلاج في أوقاتها المحددة، واتباع نظام غذائي صحي لدعم صحة الكبد، على أن يكون غنياً بالمعادن والفيتامينات، مع تقليل الدهون والملح والسكريات».

واستطرد: «تمكنت من توفير الأدوية، التي كنت أحتاج إليها خلال السنوات الماضية، عبر تبرعات أهل الخير والجمعيات الخيرية بالدولة، لكن الجديد أن حالتي الصحية بدأت تتدهور بشكل تدريجي بعد توقفي عن تناول الأدوية لعدم قدرتي على توفير مبلغ العلاج، كما أن بطاقة التأمين الصحي لا تغطي أدوية التهاب الكبد الوبائي، لأن مبلغ التغطية محدود، ولا أعرف كيفية التصرف في ظل الظروف الصحية الحرجة التي أمرّ بها».

ويناشد (أبوموسى) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير كُلفة العلاج التي يحتاج إليها.

المريض:

. أعمل بوظيفة مؤذن في الدولة منذ 1991، وأسرتي مكونة من 7 أبناء، وزوجتي ربة منزل.