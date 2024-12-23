بعثة العمرة لـ «إسلامية دبي» تعود إلى الدولة

عادت بعثة العمرة الرسمية لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي إلى أرض الوطن، بعد رحلة إيمانية استهدفت تعزيز القيم الدينية للمشاركين من طلاب مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه، والمراكز الخاصة لتحفيظ القرآن الكريم، والمسلمين الجدد البالغ عددهم 66 مشاركاً، حيث شكلت الرحلة فرصة لتعميق علاقتهم بالقرآن الكريم، وترسيخ التزامهم بتعاليم الإسلام من خلال أداء مناسك العمرة وزيارة الأماكن المقدسة.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية، الدكتور عمر محمد الخطيب، أن الرحلة تأتي ضمن استراتيجية الدائرة لدعم المسلمين الجدد وتشجيع حفظة القرآن الكريم، إذ تعكس الرحلة التزام الدائرة بتمكين الأفراد دينياً وتعزيز ارتباطهم بالإسلام، مضيفاً: «لمسنا الأثر الإيجابي العميق الذي تركته التجربة في نفوس المشاركين، خصوصاً المسلمين الجدد الذين أدوا مناسك العمرة لأول مرة، ما عزز من فهمهم للإسلام ودفعهم إلى مزيد من الالتزام بتعاليمه».

وأشار الخطيب إلى أن هذه المبادرة تسهم في تمكين الأفراد من خلال رعايتهم وتقديم الدعم المعنوي اللازم لهم، مؤكداً أن الدائرة تسعى باستمرار إلى تنظيم مثل هذه التجارب التي تثري حياة المشاركين وتغرس فيهم قيم الإسلام وتعاليمه.

وأعرب المشاركون عن امتنانهم لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على مبادرتها التي وصفوها بأنها تجربة غيّرت الكثير في حياتهم، وأكدوا أن الرحلة أسهمت في تجديد العزم على مواصلة الالتزام بقيم الإسلام وتعاليمه، مثمنين الجهود المبذولة من البعثة التي ساعدت في إنجاح الرحلة.