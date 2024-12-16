سرعة

قال سائقون على طريق الشويب - المدام إنهم يعانون قيادة سائقين شبان مركباتهم بسرعات تشكل ربكة لهم، خصوصاً في نهاية الأسبوع، وأكدوا بلوغ التهور والرعونة في القيادة، من بعض السائقين المتجهين من منطقة البداير وإليها، مستويات خطرة، على الرغم من وجود أجهزة ضبط السرعات على الطريق.

ازدحام

ناشد مستخدمون لطريق النعيمية، الرابط بين الشارقة وعجمان، الجهات المعنية العمل على حلّ مشكلة الازدحام المروري المتكرر، الذي يشهده الشارع، من خلال زيادة المداخل والمخارج، لضمان انسياب حركة السير، والحد من الازدحام المروري.

ترخيص

طالب قراء دوائر التنمية الاقتصادية بتشديد الرقابة على محال تأجير الدراجات النارية، أو تخصيص أماكن مسيّجة لها، حتى يتمكن هواة قيادتها من ممارسة نشاطهم في أماكن محددة، تحت رقابة العاملين في المحال، وقالوا إن الدراجات النارية تشكل خطورة كبيرة على غير المؤهلين لقيادتها، وأكدوا استخدامها من شباب تقل أعمارهم عن السن القانونية، من خلال الاستعانة بأشخاص بالغين لاستئجارها لهم.

طريق

أكد مستخدمون لأحد الطرق الداخلية بمنطقة البستان في عجمان، أن رصف الطريق الترابي الذي شارف على الانتهاء، سيسهم في انسياب حركة السير، والحد من تراكم الأتربة، ومنع التلوث البيئي.