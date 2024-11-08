ورشة تفاعلية لتعزيز مهارات مشرفي الحدائق العامة في حماية الأطفال           

نظّمت إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بالتعاون مع بلدية مدينة الشارقة، وجمعية الإمارات لحماية الطفل، وشبكة الشارقة للمدن الصحية، ورشة تفاعلية تخصصية بعنوان «مهارات حماية الطفل في الحدائق العامة»، استهدفت 70 من مشرفي الحدائق العامة في إمارة الشارقة، وذلك بهدف رفع مستوى الأمان النفسي والجسدي للأطفال في الحدائق العامة، وتدريب مشرفي الحدائق على مهارات الحماية الأساسية من خلال توجيهات عملية تتضمن المراقبة، والملاحظة، والتدخل عند الحاجة، إضافة إلى تمكينهم من تطبيق معايير الحماية بطرق فعّالة ومستدامة.

وركّزت الورشة التي قدمتها الخبير النفسي ومسؤول الصحة النفسية في مركز «كنف»، الدكتورة بنة بوزبون، على محاور حيوية عدة تهدف إلى تزويد المشرفين بالمعرفة والمهارات اللازمة لحماية الأطفال من المخاطر المختلفة، كما تم استعراض الأساليب المثلى لتوجيه الأطفال نحو السلوكيات الآمنة، مثل البقاء داخل مناطق اللعب المخصصة وتجنب التعامل مع الغرباء.

وتناولت الورشة إجراءات السلامة النفسية للأطفال، بما في ذلك توجيه مشرفي الحدائق ليكونوا أكثر تفاعلاً مع محيطهم، وتحديد الأطفال الذين قد يحتاجون إلى دعم إضافي أو حماية، وتدريب المشرفين على مراقبة العلامات التي قد تدل على اضطراب الأطفال أو تعرضهم لأي نوع من الإساءة، وتوجيههم حول كيفية الاستجابة السريعة لمثل هذه الحالات.

وتضمنت الورشة توجيهات خاصة حول توعية الأطفال بضرورة الحذر عند التعامل مع الغرباء، وتعليمهم كيفية التصرف عند مواجهة مواقف غير آمنة.