«إسلامية دبي» تفتتح مسجداً بمنطقة اليلايس الأولى في دبي

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، مسجد علي يوسف عبدالله الدبوس السويدي، بمنطقة اليلايس الأولى، حيث يأتي هذا الافتتاح ضمن خطط الدائرة لتوسيع شبكة المساجد في الإمارة وتلبية احتياجات السكان المتزايدة إلى أماكن العبادة، وتعزيز الدور المجتمعي للمساجد في دبي، لتكون أماكن عبادة ومراكز تعليمية وثقافية تلبي احتياجات المجتمع المحلي.

تم افتتاح المسجد بحضور مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي أحمد درويش المهيري، وعدد من قيادات ومسؤولي الدائرة، ولفيف من المصلين.

وصمم المسجد وفق المعايير الحديثة، وعلى الطراز العثماني، جامعاً بين الأصالة والروحانية، ويتميز بمساحات واسعة لاستيعاب عدد كبير من المصلين يصل إلى 235 مصلياً (214 من الرجال و21 من النساء)، وبمساحة إجمالية تصل إلى 893.23 متراً مربعاً، مع مراعاة جميع متطلبات الراحة والأمان في المرافق الأخرى للمسجد من مرافق الوضوء والأماكن الخاصة بأصحاب الهمم.

وتحرص الدائرة على تطبيق أحدث معايير الاستدامة في البناء والتصميم، لضمان توفير بيئة صحية وآمنة للمصلين، وتسعى أيضاً إلى تعزيز البنية التحتية الدينية ودور المساجد المجتمعي في الإمارة، بما يضمن توفير الخدمات على أعلى المستويات لجميع فئات المجتمع على اختلافها وتنوّعها.