«معاذ» من أصحاب الهمم ويحتاج إلى 15 ألف درهم لمواصلة الدراسة

يعجز والد الطالب «معاذ»، من أصحاب الهمم، عن سداد 15 ألف درهم، متأخرات الرسوم الدراسية لابنه عن العام الماضي، مناشداً أهل الخير مد يد العون ومساعدته لسداد المبلغ، حتى يتمكن ابنه من استكمال مشواره الدراسي للعام الجديد.

وقال الأب، لـ«الإمارات اليوم»: «رزقني الله بأربعة أبناء، أكبرهم (معاذ- 13 عاماً)، الذي يدرس في الصف الخامس الابتدائي، وهو من أصحاب الهمم، حيث يعاني إعاقة ذهنية خلقية، منذ الولادة، بسبب عوامل وراثية، وتعرّض زوجتي لمشكلات صحية أثناء فترة الحمل».

وتابع الأب: «استطعت خلال سنوات عملي في الدولة منذ عام 2011 توفير حياة كريمة مستقرة لأفراد أسرتي المكونة من زوجة (ربة منزل)، وأربعة أبناء، وسعيت جاهداً لدعم ابني (معاذ) نفسياً واجتماعياً، حيث قمت بتوفير بيئة عائلية مناسبة من خلال تثقيف زوجتي وأبنائي بكيفية التعامل مع ابني (معاذ)، وتوفير الدعم النفسي والإرشادات في التعامل مع الصعوبات والتحديات اليومية».

وأكمل: «كوني أعمل في قطاع خاص براتب 8000 درهم، تمكنت من توفير المسكن والمأكل والرسوم الدراسية لأبنائي، لكن في أكتوبر من عام 2023، واجهت العديد من الظروف المادية، بعد أن أنففت جميع الأموال التي لديّ على زوجتي التي أصيبت بأمراض قلبية، حيث أجريت لها عملية جراحية مستعجلة (لتركيب صمامات في القلب)، ما أدى إلى تراكم الديون والالتزامات على عاتقي، وأصبحت غير قادر على سداد ولو جزءاً بسيطاً من الرسوم الدراسية».

وأضاف: «طرقت العديد من أبواب الجهات الخيرية، حيث أسهمت إحدى الجمعيات الخيرية في الدولة بسداد المأكل والمشرب وجزء من الرسوم الدراسية لبقية أبنائي، لكنني أشعر بالقلق على ابني (معاذ)، بسبب توقفه عن مواصلة تعليمه، حيث إنني حاولت شرح ظروفي المادية لإدارة المدرسة، حتى يتمكن ابني من متابعة دراسته، كون حالته الصحية تتطلب مواصلة التعليم».