متبرع يُسدد كلفة علاج «كلثوم» من «ارتجاع المريء»

تكفل متبرع بسداد 6078 درهماً لعلاج المريضة «كلثوم»، التي تعاني ارتجاع المريء، وتحتاج إلى حقن وأدوية خاصة، وذلك بعد مناشدتها أهل الخير مساعدتها لتسديد تكاليف علاجها، نظراً للظروف الصعبة التي تمر بها.

ونسق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب المريضة في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي.

وبعد تكفل المتبرع بسداد المبلغ، أعربت المريضة الشابة القمرية «كلثوم» (32عاماً) عن سعادتها وشكرها العميق، لوقفته مع معاناتها في ظل الظروف التي تمر بها، مشيرة إلى أن التبرع أفرحها كثيراً.

وكانت «الإمارات اليوم» قد نشرت الجمعة الماضي قصة معاناة «كلثوم» مع المرض، قائلةً: أثناء فترة الحمل، وبالتحديد عند دخولي الشهر السادس، شعرت في البداية بضيق في التنفس وغثيان، وبارتجاع الطعام أثناء فترة الحمل، ما استدعى اصطحابها إلى المستشفى بشكل متكرر، لكن في نهاية الشهر السادس ازدادت حدة الألم ولم يعد محتملاً.

وتابعت: «نقلني زوجي إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وأجريتُ العديد من الفحوص والتحاليل المخبرية، للتأكد من حالة الجنين، حيث مكثت في المستشفى أسبوعاً أتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة حتى لا تحدث ولادة مبكرة، أو تتعرض حياة جنيني وحياتي للخطر».

وأكملت: «عندما استقرت حالتي الصحية، وتم التأكد من صحة الجنين، نصحني الطبيب المعالج بتغيير عادات الأكل والشرب أثناء فترة الحمل، واتباع نظام صحي خالٍ من الدهون والتوابل، والابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين، وتعديل وضعية الجلوس، وأخذ الأدوية والحقن الطبية في مواعيدها المحددة».

وقالت إن ظروف معيلها الوحيد (الزوج) في الوقت الراهن صعبة جداً، بعد أن فقد عمله منذ يناير الماضي، وحاول جاهداً البحث عن فرصة عمل جديدة، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل، وبسبب ظروفه المادية الصعبة عجز عن تدبير كلفة علاجها البالغة 6078 درهماً.

وناشدت المريضة أهل الخير مد يد العون لها، ومساعدتها في تدبير كلفة علاجها، حتى تمر أشهر الحمل الأخيرة بسلام وتكتمل فرحتها بولادة طفلها الأول.

• المريضة عانت من ارتجاع المريء منذ دخولها الشهر السادس من حملها الأول.