«كلثوم» تحتاج إلى أدوية خاصة لعلاج «ارتجاع المريء»

تعاني الشابة القمرية (كلثوم - 32 عاماً)، ارتجاع المريء، وتحتاج إلى حقن وأدوية خاصة تبلغ كلفتها 6078 درهماً، إلا أن ظروف أسرتها المالية السيئة لا تسمح بتدبير المبلغ.

وحسب تقرير حصلت عليه «الإمارات اليوم» من مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، حضرت المريضة إلى قسم الطوارئ في المستشفى، وهي في الشهر السادس من حملها، وأجريت لها الفحوص اللازمة، وتبين أنها تعاني ارتجاعاً في المريء وآلاماً في البطن، وتحتاج إلى حقن وأدوية من نوع خاص، إلى جانب المتابعة الطبية المستمرة، حتى لا تتعرض هي وجنينها لمضاعفات.

وقالت المريضة إنها شعرت في البداية بضيق في التنفس وغثيان، وبارتجاع الطعام أثناء فترة الحمل، ما استدعى اصطحابها إلى المستشفى بشكل متكرر، لكن عند بلوغها الشهر السادس ازدادت حدة الألم ولم يعد محتملاً.

وتابعت: «نقلني زوجي إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وأجريتُ العديد من الفحوص والتحاليل المخبرية، للتأكد من حالة الجنين، حيث مكثت في المستشفى أسبوعاً أتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة حتى لا تحدث ولادة مبكرة، أو تتعرض حياة جنيني وحياتي للخطر».

وأكملت: «عندما استقرت حالتي الصحية، وتم التأكد من صحة الجنين، نصحني الطبيب المعالج بتغيير عادات الأكل والشرب أثناء فترة الحمل، واتباع نظام صحي خالٍ من الدهون والتوابل، والابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين، وتعديل وضعية الجلوس، وأخذ الأدوية والحقن الطبية في مواعيدها المحددة».

وقالت إن ظروف معيلها الوحيد (الزوج) في الوقت الراهن صعبة جداً، بعد أن فقد عمله منذ يناير الماضي، وحاول جاهداً البحث عن فرصة عمل جديدة، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل، وبسبب ظروفه المادية الصعبة عجز عن تدبير كلفة علاجها البالغة 6078 درهماً.

وناشدت المريضة (كلثوم) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مد يد العون لها، ومساعدتها في تدبير كلفة الأدوية التي تحتاج إليها، حتى تمر أشهر الحمل الأخيرة بسلام وتكتمل فرحتها بولادة طفلها الأول.

• المريضة تحتاج إلى متابعة طبية مستمرة، حتى لا تتعرض هي وجنينها لمضاعفات.