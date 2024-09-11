13.1 ألف درهم تُعيد «أم محمد» لمواصلة علاج السرطان

تعاني المريضة (أم محمد - سودانية - 63 عاماً)، سرطان الثدي منذ ثلاث سنوات، وتتطلب حالتها علاجاً كيماوياً وأدوية ومتابعات طبية بشكل دوري في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط في أبوظبي، وتحتاج إلى 13 ألفاً و125 درهماً لتجديد بطاقة التأمين الصحي، لتستمر في تلقي العلاج اللازم.

وبسبب ظروف أسرتها المادية الصعبة، وعجزها عن تدبير المبلغ، ناشد زوجها (أبومحمد) أهل الخير مساعدتهم على تأمين تكاليف تجديد بطاقة التأمين، لخوفه من تعرّض حياة زوجته للخطر.

وروى زوج (أم محمد) لـ«الإمارات اليوم»، قصة معاناة زوجته مع المرض، قائلاً: «منذ ثلاثة أعوام كانت زوجتي تعاني آلاماً في منطقة الصدر، ولاحظت وجود ورم في الثدي، فنقلتها إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، لإجراء الفحوص لها».

وأضاف: «وصلنا إلى قسم الطوارئ في المستشفى، وأخبرت الطبيب بالأعراض التي تشتكي منها زوجتي، وطلب إجراء بعض الفحوص والتحاليل لها، بعدها تم إعطاؤها بعض المسكنات للسيطرة على الآلام».

وتابع: «بقيت زوجتي يومين في المستشفى حتى استقر وضعها الصحي، لكن للأسف بيّنت الأشعة وجود ورم في الجهة اليمنى للصدر، وتحتاج إلى علاج وأدوية خاصة ومتابعات بشكل دوري، واستطاعت في تلك السنوات مواصلة العلاج بمساعدة التأمين الصحي الذي لديها، ولكن في الفترة الحالية انتهت البطاقة، وتوقفت عن العلاج بسبب عجزي عن دفع تكاليف التجديد».

وقال زوج المريضة: «أنا عاطل عن العمل لكبر سني، والمعيل الوحيد لأسرتي المكونة من خمسة أفراد هو ابني الأكبر الذي يعمل في السودان، ويرسل لنا مصروفات لا تكاد تكفي متطلبات الحياة اليومية».

وتابع: «زوجتي تحتاج إلى 13 ألفاً و125 درهماً، لتجديد بطاقة التأمين، حتى تتمكن من تلقي العلاجات اللازمة، وأنا عاجز تماماً عن توفير جزء ولو بسيطاً من التكاليف».

وناشد الزوج أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على تدبير تكاليف تجديد بطاقة الضمان الصحي لـ(أم محمد) حتى تتمكن من مواصلة علاجها.

• المريضة تحتاج إلى علاج كيماوي وأدوية ومتابعات طبية بشكل دوري في المستشفى.