31.9 ألف درهم تحرم «سالم» دخول كلية الطب

تبدّد حلم الطالب (سالم - يمني - 18 عاماً)، في الالتحاق بكلية الطب، رغم تفوقه في امتحان الثانوية العامة، المساق المتقدم وحصوله على معدل 99%، وذلك بسبب تعرض والده لظروف مالية خارجة عن إرادته، جعلته يقف عاجزاً عن سداد مبلغ المتأخرات الدراسية المترتبة على ابنه، في إحدى المدارس الخاصة بإمارة عجمان، حيث اشترطت إدارة المدرسة تسديد المبلغ كاملاً وقدره 31 ألفاً و900 درهم حتى يتمكن ابنه من الحصول على شهادة نجاحه في الثانوية العامة، المسار المتقدم بمعدل 99%.

وروى «أبوسالم» قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «كنت أعمل في إحدى الجهات، وأتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 10 آلاف درهم، استطعت من خلاله تلبية احتياجات أفراد أسرتي من مأكل ومشرب وتعليم، لكن في أكتوبر من عام 2022، تلقيت من إدارة الشركة رسالة عبر البريد الإلكتروني بإنهاء خدماتي، فانقلبت حياتي رأساً على عقب، وبدأت أواجه مشكلات مالية عدة».

وأضاف: «كنت أدخر مبلغاً بسيطاً من المال، استطعت جمعه خلال سنوات عملي في الدولة، وتمكنت من خلاله سداد الديون البنكية والالتزامات المتراكمة على عاتقي مثل إيجار المسكن وجزء من الرسوم الدراسية، وعندما نفدت جميع الأموال التي جمعتها، بدأت أطرق العديد من أبواب الخير في الدولة، لمساعدتي وفك كربتي، حتى أتمكن من إعادة التوازن والاستقرار لأفراد أسرتي من جديد، كوني المعيل الوحيد لعائلتي المكونة من ثلاثة أبناء، وجميعهم في المراحل التعليمية المختلفة، وزوجة (ربة منزل)».

وتابع: «لم يشعر ابني بفرحة تفوقه في الصف الـ12، وحصوله على معدل 99%، بعد أن طالبتنا إدارة المدرسة بسداد المتأخرات الدراسية المترتبة عليه، البالغة 31 ألفاً و900 درهم، الأمر الذي حرمه فرحة النجاح، وتحقيق حلمه الجامعي الذي كان ينتظره بدخوله كلية الطب».