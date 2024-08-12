متبرع يسدد 22.6 ألف درهم كلفة علاج «أبوهادي»

تكفل متبرع بسداد 22 ألفاً و672 درهماً كلفة علاج المريض (أبوهادي - 71 عاماً)، الذي يعاني أمراضاً مزمنة، منها ارتفاع حاد في السكر وضغط الدم، وضيق في التنفس والتهابات في أعصاب اليدين والقدمين، وعدم التوازن أثناء المشي، إضافة إلى الكوليسترول ومشكلات في القلب.

ونسق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب المريض في مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت الشهر الماضي قصة معاناة (أبوهادي) مع المرض، وعدم قدرته على دفع مبلغ العلاج، نظراً للظروف المالية الصعبة التي يمر بها.

وأعربت زوجة المريض (أبوهادي) عن سعادتها وفرحتها بعد تلقيها خبر التبرع بسداد كلفة علاج زوجها، مثمنة وقفة المتبرع إلى جانبه، ومد يد العون لتخفيف معاناته، مضيفة أن التبرع والدعم ليسا غريبين على شعب الإمارات المحب لعمل الخير والمساهم في دعم الحالات الإنسانية، خصوصاً المريضة منها.

وسبق أن روت زوجة المريض (أبوهادي) لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناة زوجها، والتي بدأت في مارس عام 2021 بعد عودته من العمل، قائلة: «شعر زوجي بتعب وإرهاق شديدين، وفقدان الطاقة وآلام في المعدة وغثيان وتقيؤ، وإمساك شديد، حيث أخذته إلى أقرب مستشفى خاص، وتم إعطاؤه أدوية ومسكنات طبية. ونصحه الطبيب المعالج بأخذ قسط من الراحة، وبعدها بدأت حالته الصحية تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، فأخذته مرة أخرى إلى المستشفى، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل الطبية والأشعة المقطعية، أخبرنا الطبيب بضرورة نقله إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، للتأكد من وضعه الصحي بشكل أدق».

وأضافت: «تم إدخاله إلى قسم الطوارئ في (شخبوط الطبية)، وأجريت له جميع الفحوص والتحاليل المخبرية والأشعة وأخذ عينة من الدم، وبعد ظهور نتائج الفحص أخبرنا الفريق الطبي بأنه مصاب بسرطان القولون، ومكث في المستشفى ثلاثة أسابيع يتلقى العلاج والرعاية الصحية، وتم استئصال الورم السرطاني من القولون، وتابع علاجه بأخذ جلسات العلاج الكيماوي، حيث غطى التأمين الصحي التكاليف».

وتابعت زوجة (أبوهادي): «في أغسطس من العام الماضي شعر بآلام تمتد من الكتف إلى العنق والأسنان، وبتعرق وبرودة في جميع جسده، وضيق في التنفس، وأخذته إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وتم إجراء العديد من الفحوص والتحاليل والأشعة المقطعية، وتبين أنه يعاني ارتفاعاً حاداً في ضغط الدم والسكري، وأصيب بثلاث جلطات قلبية، وأجريت له عملية جراحية مستعجلة، حيث رُكبت له دعامات قلبية، ومكث في المستشفى 40 يوماً يتلقى الرعاية الصحية والعلاج. وبعد أن تحسنت حالته الصحية، أخبره الطبيب المعالج بضرورة المواظبة على أخذ الأدوية والعقاقير الطبية لمدة ستة أشهر في مواعيدها المحددة، والانتظام في إجراء الفحوص الدورية».

وأوضحت: «توقف (أبوهادي) عن تناول أدوية السكري والضغط والقلب في مايو من العام الجاري، بعد أن عجز عن توفير تكاليف علاجه، وعدم تغطية التأمين الصحي للأدوية والعقاقير الطبية، كونه يعمل كاتباً في القطاع الخاص، ويتقاضى راتباً شهرياً قدره 4800 درهم يدفع منه إيجار المسكن، والبقية تذهب لضروريات الحياة اليومية».

• زوجة «أبوهادي» أكدت أن التبرع والدعم ليسا غريبين على شعب الإمارات المحب لعمل الخير، والمساهم في دعم الحالات الإنسانية.