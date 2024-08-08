24 ألف درهم تُنهي معاناة «أم صالح» مع المرض

تعاني (أم صالح - 44 عاماً) أمراضاً مزمنةً عدة منها ارتفاع في السكر وضغط الدم، والقولون العصبي، وآلام في المفاصل والتهابات واضطرابات بالدورة الدموية في القدم، وازدادت حالتها سوءاً بسبب عدم انتظامها في تناول الأدوية الموصوفة لها، وظهرت مضاعفات تهدّد حياتها بالخطر.

وليس للمريضة بطاقة تأمين صحي تستطيع من خلالها تغطية تكاليف العلاج، وظروف زوجها معيلها الوحيد، لا تسمح له بتدبير كلفة العلاج التي تبلغ 24 ألف درهم.

وناشدت أصحاب الأيادي البيضاء والقلوب الرحيمة مدّ يد العون، ومساعدتها على تدبير كلفة العلاج.

وروى زوج المريضة لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناة زوجته مع المرض، قائلاً: «في شهر رمضان من العام الماضي، أثناء إعداد زوجتي وجبة الإفطار، بدأت تشعر بآلام في المفاصل والرجلين وعدم القدرة على الحركة، وبدأت تظهر على جسدها بقع وكدمات حمراء اللون، وتورمات أسفل القدم، وأحست بتعب شديد، وبعدم وضوح في الرؤية، فنقلتها إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، حيث أظهرت الفحوص والتحاليل والأشعة المقطعية أنها تعاني مشكلات صحية عدة، منها ارتفاع حاد في ضغط الدم والسكري، ووجود التهابات وتورّمات في المفاصل والأرجل».

وأضاف: «مكثت زوجتي في المستشفى 10 أيام تتلقى العلاج، وأكد الطبيب المختص ضرورة انتظامها في تناول الأدوية في مواعيدها، ووضع برنامج علاجي لمدة ستة أشهر».

وتابع: «خلال تلك الفترة كانت أمور حياتنا المادية والمعنوية مستقرة للغاية، وكنت أعمل براتب يؤمّن لي ضروريات الحياة من مأكل ومشرب ومسكن، وكذلك تغطية تكاليف علاج زوجتي، حيث كانت تراجع المستشفى بشكل دوري، ووقتها غطى التأمين الصحي جزءاً من تكاليف العلاج، وكنت أكمل أنا الجزء المتبقي، لكن الوضع لم يبقَ على حاله، حيث تعرضت الشركة التي أعمل لمشكلات مالية، وتم إنهاء خدماتي في مايو الماضي، وأصبحت من دون مصدر دخل يغطي متطلبات أسرتي المكونة من أربعة أبناء وزوجتي، ولم أتمكن من توفير تكاليف الأدوية لها، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية».

• المريضة ليس لديها ضمان صحي، وبحاجة إلى أدوية بشكل دوري.