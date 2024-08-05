متبرع يسدد 61.5 ألف درهم كُلفة عملية جراحية للشاب «سلطان»

تكفل متبرع بسداد 61 ألفاً و508 دراهم، كُلفة عملية جراحية عاجلة يحتاج إليها الشاب (سلطان - 24 عاماً) في مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي.

ونسق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل مبلغ التبرع لحساب المريض في المستشفى.

وكانت «الإمارات اليوم»، نشرت في 29 من يوليو الماضي، قصة الشاب (سلطان)، الذي تعرض لحادث مروري، أدى إلى إصابته بتشوهات وتلف كبير في أوتار اليد اليسرى، ويحتاج إلى عملية جراحية عاجلة بكُلفة 61 ألفاً و508 دراهم، في مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي.

وأعرب المريض عن سعادته وشكره العميق للمتبرع ووقفته مع معاناته في ظل الظروف التي يمر بها. وقال: «خبر التبرع أفرحني كثيراً، وهذا ليس بغريب على أفراد ومؤسسات الدولة في مساعدة المحتاجين، خصوصاً المرضى منهم».

وسبق للشاب (سلطان) أن روى قصته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «كنت منذ أشهر متجهاً إلى زيارة أحد الأصدقاء بسيارة والدي، وعند أحد المنعطفات انقلبت السيارة أربع مرات، وكسر زجاج النوافذ بالكامل، وكانت يدي اليسرى خارج نافذة السيارة أثناء انقلابها، ما أدى إلى تهشمها، فنقلت فوراً إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية لتلقي العلاج اللازم».

وأضاف: «اكتشف الأطباء بعد المعاينة وتصوير الأشعة، إصابتي بقطع في أوتار اليد اليسرى وتشوهات كبيرة، مع نزيف حاد، إضافة إلى إصابات متوسطة وخفيفة في بقية أجزاء الجسم والرأس. وقد خضعت للعلاج اللازم في المستشفى، ومكثت في العناية المركزة لمدة شهر ونصف الشهر تقريباً».

وتابع: «بعد خروجي من المستشفى بفترة زمنية، أصبحت أراجع العيادات المتخصصة، وقد أكد لي الأطباء حاجتي إلى إجراء عملية جراحية عاجلة في أوتار اليد اليسرى، لاسيما أنني أصبحت عاجزاً عن تحريك الأشياء بها، أو ارتداء ملابسي، حيث بلغت نسبة العجز في يدي 90%، مع تشوهات كبيرة فيها، لكن المشكلة هي الكُلفة الباهظة التي تصل إلى 61 ألفاً و508 دراهم، ولا أستطيع تدبير ولو جزءاً بسيطاً من المبلغ».

وأكمل: «والدي هو المعيل الوحيد لأفراد الأسرة، ودخله الشهري بالكاد يغطي إيجار السكن ومتطلبات الحياة المعيشية، إذ يعمل براتب 5000 درهم، يسدد منه إيجار المسكن، والبقية تذهب لتغطية مصروفات الحياة المعيشية».

• والد المريض هو المعيل الوحيد لأفراد الأسرة، ودخله الشهري بالكاد يغطي إيجار السكن ومتطلبات الحياة المعيشية.