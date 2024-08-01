«رشا» تحتاج إلى أدوية بـ 93.2 ألف درهم

تواجه أسرة «رشا» (18 عاماً) ظروفاً مادية قاهرة، تمنعها من تدبير 93 ألفاً و216 درهماً قيمة أدوية ابنتها الشابة، لمواصلة علاجها من مرض مزمن يُسمى «كرون»، أدى إلى انفجار في القولون وحدوث مشكلات كبيرة في الأمعاء.

وكانت رشا قد خضعت للعلاج في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، بعد ظهور أعراض المرض عليها في أغسطس الماضي، وتحسنت حالتها الصحية إلا أن الظروف المادية لوالدها حالت دون توفير كلفة العلاج لها، ما أرغمها على التوقف عنه، لتجد نفسها مهددة بالخطر بسبب تدهور وضعها الصحي.

وروى والد «رشا» قصة معاناة ابنته مع المرض، قائلاً: «بدأت ابنتي تشعر بآلام حادة في البطن، وإسهال شديد، وتعب وإجهاد، وارتفاع حاد في درجة حرارة الجسم، وفقدان الشهية، فنقلتها إلى أقرب مستشفى في منطقة الرويس بأبوظبي، حيث أجريت لها فحوص وتحاليل وأشعة مقطعية، كشفت وجود انسداد معوي أدى إلى انفجار في القولون ومشكلات كبيرة في الأمعاء الدقيقة».

وأضاف: «مكثت ابنتي في وحدة العناية المركزة شهرين، لتلقي العلاج والرعاية الصحية، وعندما تحسنت حالتها أكد الطبيب ضرورة متابعة حالتها الصحية، حيث نُقلت إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وأُعيدت جميع الفحوص والتحاليل المخبرية لمعرفة وضعها الصحي والتأكد من حالتها بشكل دقيق».

وأكمل: «بعد ظهور نتائج الفحوص والتحاليل أخبرني الطبيب المختص بأن ابنتي مصابة بالتهاب مزمن يُدعى (كرون)، أدى إلى تهيج في بطانة الجهاز الهضمي وجدار الأمعاء، وتحتاج إلى حقن وأدوية مضادة للالتهابات ومثبطة للمناعة، تبلغ كلفتها 93 ألفاً و216 درهماً». وتابع: «أسهمت إحدى الجمعيات الخيرية في سداد كلفة العلاج الذي احتاجته ابنتي (رشا) خلال العام الماضي، إذ إنني أُعيل أسرة مكونة من أربعة أبناء بالإضافة إلى زوجتي، وأعمل في قطاع خاص براتب 5000 درهم، أسدد منه إيجار المسكن والمتبقي يذهب لمصاريف الحياة اليومية».

وأضاف: «في مايو من العام الجاري بدأت حالة ابنتي تزداد سوءاً يوماً بعد آخر، نتيجة توقفها عن تناول أدويتها ومتابعة حالتها الصحية، بسبب عدم مقدرتي على توفير تكاليف علاجها»

ويناشد والد المريضة أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مدّ يد العون له ومساعدته على تدبير كلفة الأدوية الطبية التي تحتاجها ابنته (رشا)، للسيطرة على حالتها الصحية قبل فوات الأوان.

. المريضة مكثت في وحدة العناية المركزة شهرين لتلقي العلاج والرعاية الصحية.