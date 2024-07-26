«أبوهادي» يحتاج أدوية بـ 22.6 ألف درهم لمدة 6 أشهر

يعاني «أبوهادي - 71 عاماً» أمراضاً مزمنة، منذ عام 2021، منها ارتفاع حاد في السكر، وضغط الدم، وضيق في التنفس، والتهابات في أعصاب اليدين والقدمين، وعدم التوازن أثناء المشي، إضافة إلى الكوليسترول، ومشكلات في القلب، ويحتاج إلى أدوية ومتابعة طبية مستمرة في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، تبلغ كلفتها 22 ألفاً و672 درهماً، لمدة ستة أشهر، ويغطي التأمين الصحي جزءاً من تكاليف العلاج والأدوية التي يحتاجها المريض. ونسبة للوضع المادي البسيط والظروف القاسية التي يمر به «أبوهادي»، أصبح غير قادر على دفع تكاليف علاجه، لذا ناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير كلفة الأدوية، حتى لا تتعرض حياته للخطر.

وروت زوجة المريض «أبوهادي» لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناة زوجها مع المرض، والتي بدأت في مارس من عام 2021، بعد عودته من العمل، قائلة «بدأ زوجي يشعر بتعب وإرهاق شديدين، وفقدان الطاقة، وآلام في المعدة، والغثيان والتقيؤ، وإمساك شديد، حيث قمت بأخذه إلى أقرب مستشفى خاص، وتم إعطاؤه أدوية ومسكنات طبية، ونصحه الطبيب المعالج بأخذ قسط من الراحة، وبعدها بدأت حالته الصحية تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، وقمت بأخذه مرة أخرى إلى المستشفى، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل الطبية والأشعة المقطعية، أخبرنا الطبيب بضرورة نقله إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، للتأكد من وضعه الصحي بشكل أدق».

وأضافت: «تم إدخاله إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وإعادة جميع الفحوص والتحاليل المخبرية والأشعة وأخذ عينة من الدم، وبعد ظهور نتائج الفحص أخبرنا الفريق الطبي بأن زوجي مصاب بسرطان القولون، ومكث في المستشفى ثلاثة أسابيع يتلقّى العلاج والرعاية الصحية، وتم استئصال الورم السرطاني من القولون، وتابع علاجه بأخذ جلسات العلاج الكيماوي، حيث غطى التأمين الصحي التكاليف».

وتابعت زوجة «أبوهادي»: «في أغسطس من العام الماضي، شعر زوجي بآلام تمتد من الكتف إلى العنق والأسنان، وبتعرق وبرودة في جميع جسده، وضيق في التنفس، وقمت بأخذه إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وتم إجراء العديد من الفحوص والتحاليل والأشعة المقطعية، وتبين أنه يعاني ارتفاعاً حاداً في ضغط الدم والسكر، وأصيب بثلاث جلطات قلبية، وأجريت له عملية جراحية مستعجلة حيث تم تركيب دعامات قلبية، ومكث في المستشفى لمدة 40 يوماً يتلقّى الرعاية الصحية والعلاج، وبعد أن تحسنت حالته الصحية، أخبره الطبيب المعالج بضرورة المواظبة على أخذ الأدوية والعقاقير الطبية في مواعيدها المحددة، والانتظام في إجراء الفحوص الدورية».

وأوضحت «توقف (أبوهادي) عن تناول أدوية السكر والضغط والقلب، في مايو من العام الجاري، بعد أن عجز عن توفير تكاليف علاجه، وعدم تغطية التأمين الصحي للأدوية والعقاقير الطبية، كونه يعمل كاتباً في القطاع الخاص، ويتقاضى راتباً شهرياً قدره 4800 درهم يدفع منه إيجار المسكن، والبقية تذهب إلى ضروريات الحياة اليومية».

وناشد «أبوهادي» أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير كلفة العلاج، حتى لا تتدهور حالته الصحية أكثر من ذلك، وتتعرض حياته للخطر.