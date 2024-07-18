«إبراهيم» يحتاج إلى علاج بـ 25 ألف درهم

يعاني «إبراهيم» (مصري - 73 عاماً) أمراضاً مزمنة، منها السكري والقلب وسيولة في الدم ومشكلات في بطارية القلب، ويحتاج إلى أدوية باستمرار، تبلغ كلفتها 25 ألف درهم لمدة ستة أشهر، غير أن إمكاناته المالية لا تسمح له بتدبير كلفة العلاج، لذا يناشد أهل الخير مساعدته ومد يد العون في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

وذكر المريض لـ«الإمارات اليوم»، أنه يقيم في الدولة منذ أكثر من 39 عاماً، وكان يعمل في قطاع خاص براتب 4000 درهم، وفي عام 2016 ظهرت عليه أمراض الكبر، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وسيولة بالدم وتضخم البروستاتا ومشكلات في بطارية القلب، موضحاً أنه كان يخضع للعلاج في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وكانت لديه بطاقة الضمان الصحي التي تغطي كل تكاليف العلاج، ولكن في الفترة الأخيرة انتهت صلاحية البطاقة، وأصبح عاجزاً عن سداد تكاليف العلاج والأدوية، نظراً لظروفه المالية الصعبة.

وأضاف أنه أصيب بثلاث جلطات قلبية، أدت إلى ضعف في عضلة القلب التي أصبحت تعمل بنسبة 20% فقط، وأجريت له عملية جراحية مستعجلة في «شخبوط الطبية»، تم خلالها تركيب بطارية للقلب، وغطى التأمين الصحي وقتها تكاليف العملية الجراحية والإقامة بالمستشفى والأدوية الطبية ورسوم المراجعات الدورية.

وقال المريض إنه خلال العام الجاري أصبح يتخلف عن المراجعات والمواعيد وأخذ الأدوية في مواعيدها المحددة، لعدم قدرته على سداد تكاليف العلاج، على الرغم من أنه في أمس الحاجة إليه، الأمر الذي أدى إلى تفاقم وضعه الصحي بشكل كبير وعرّض حياته للخطر، خصوصاً لمعاناته مشكلة في سيولة الدم وبطارية القلب.

وأشار المريض إلى أن كلفة الأدوية والعقاقير الطبية والمراجعات الدورية، تبلغ 25 ألف درهم لمدة ستة أشهر، وهذا المبلغ يفوق إمكاناته المادية المتواضعة، والمبالغ البسيطة التي يتلقاها من الأهل والأصدقاء وفاعلي الخير بالكاد تغطي مصروفات ومتطلبات الحياة اليومية.

وتابع أنه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، طرق كل الأبواب من أجل توفير تكاليف العلاج، لكن كل جهوده باءت بالفشل، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في ذلك، لاسيما أنه لا يقوى على الحركة والعمل.

. المريض يعجز عن سداد تكاليف العلاج لظروفه المالية الصعبة، وعدم قدرته على الحركة والعمل.