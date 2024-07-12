متبرع يسدد متأخرات الرسوم الدراسية للتوأم «أريج وعبير»

تكفل متبرّع بسداد 20 ألفاً و649 درهماً متأخرات الرسوم الدراسية المترتبة على التوأم (أريج وعبير) اللتين أنهيتا مشوارهما الدراسي في الصف الـ12 بتفوق.

وأعرب والدهما عن شكره للمتبرع، مثمناً وقفته معه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها. وقال إن هذا التبرع والوقوف إلى جانب المحتاج ومساعدته، ليس غريباً على شعب دولة الإمارات المحب للخير والعطاء.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرّع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لتحويل قيمة التبرع إلى الجهة المعنية.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت في التاسع من يوليو الجاري قصة معاناة (أبوأريج)، حيث قال: «كنت أعمل معلماً لمادة التربية الإسلامية، براتب شهري قدره 14 ألفاً و700 درهم، استطعت من خلاله توفير جميع احتياجات أفراد الأسرة الأساسية من مسكن وتعليم ومأكل. وفي عام 2011 أخبرتني إدارة المدرسة التي أعمل فيها بأنها بصدد تخفيض عدد الموظفين، وكنت من ضمن مَن أُنهيت خدماتهم، وتمكنت من سداد الالتزامات الأساسية من إيجار المسكن وتعليم أبنائي، من خلال المستحقات المالية التي حصلت عليها من عملي».

وأضاف (أبوأريج): «في عام 2013 حصلت على فرصة عمل جديدة في شركة بالقطاع الخاص براتب 8000 درهم، استطعت من خلاله تحقيق التوازن المالي لأسرتي، لكن الأمر لم يدم على حاله. ففي مارس الماضي تم تخفيض راتبي إلى النصف ليصل إلى 4000 درهم، وبدأت الديون والالتزامات المادية تتراكم وتُثقل كاهلي، وأصبحت غير قادر على سداد المتأخرات الدراسية المترتبة على ابنتيّ التوأم، للفصل الدراسي الأخير من الصف الـ12 والبالغة 20 ألفاً و649 درهماً، لتكتمل فرحتهما بتخرجهما ونجاحهما في الثانوية العامة».

(أبوأريج):

. الوقوف إلى جانب المحتاج ومساعدته ليس غريباً على شعب دولة الإمارات المحب للخير والعطاء.