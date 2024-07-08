«عرفات» يحتاج إلى أدوية للقلب بـ 27 ألف درهم

يعاني المريض (عرفات - 41 عاماً) مشكلات في القلب وانسداداً في الشرايين وتعرضه لجلطات متكررة، ويحتاج إلى أدوية وعلاجات بكلفة 27 ألف درهم، وفق مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي.

ويروي المريض قصته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «قدمت إلى الدولة منذ سنوات، ووفقت في العثور على عمل في إحدى الجهات الخاصة في وظيفة مشرف نظافة، لكن في الفترة الماضية كنت أعاني ألماً في الصدر ومشكلات صحية متعددة وتعرضت لجلطات عدة دخلت على إثرها إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، حيث أجريت لي الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة وأظهرت أنني أعاني مشكلات صحية في القلب وانسداداً في الشرايين، ما يسبب لي جلطات قلبية متكررة».

وأضاف: «الطبيب المعالج أكد ضرورة بدء العلاج وتناول الأدوية الخاصة التي وصفها وكلفتها 27 ألف درهم، وهو مبلغ يفوق إمكاناتي المالية المتواضعة، كما أن توقفي عن تناول الأدوية سيضاعف مشكلاتي الصحية، ولا أستطيع تدبير ولو جزءاً من المبلغ في ظل الظروف المالية والصحية الصعبة التي أمر بها، كما أنني المعيل الوحيد لأسرتي في بلادي وبالكاد أتدبر مصروفات الحياة المعيشية».

وأكمل: «سبق لي أن قدمت أوراقي لمؤسسات خيرية لكنني لم أتلق أي رد حتى الآن، كما حاول أصدقائي تجميع جزء من المبلغ، لكن للأسف إمكاناتهم المالية لا تسمح لهم بذلك، وأنا أعيش حالة من الخوف والارتباك الكبير، حيث تسوء حالتي الصحية يوماً بعد آخر، وتنعكس سلباً على حياتي المعيشية والأسرية».

ويناشد المريض (عرفات) أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مدّ يد العون له ومساعدته على تدبير كلفة الأدوية، تفادياً لتدهور وضعه الصحي.

. المريض هو المعيل الوحيد لأسرته وبالكاد يتدبر مصروفات الحياة المعيشية.