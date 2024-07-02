«حسني» يحتاج إلى علاج كيماوي بـ 80.4 ألف درهم

يعاني «حسني» (سوري-60 عاماً) سرطان المثانة، ويحتاج إلى علاج كيماوي بمبلغ 80 ألفاً و475 درهماً، ويناشد أهل الخير مساعدته على تدبير كُلفة العلاج.

وروى المريض قصته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «كنت أشكو من ألم أصبت به أخيراً، دخلت على إثره إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وتبين بعد التحاليل والفحوص إصابتي بسرطان المثانة، وقرر الطبيب المعالج، البدء في خطة علاجية تتمثل في جلسات كيماوية».

وأضاف: «الكُلفة الإجمالية للجلسات باهظة جداً وفوق إمكاناتي المالية المتواضعة، إذ تبلغ 80 ألفاً و475 درهماً، ولا أعرف كيفية تدبير المبلغ، إذ اعتبر المعيل الوحيد لأفراد أسرتي، وأعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 5000 درهم، يذهب بعضه لإيجار السكن، وما يتبقى يذهب لمصروفات الحياة اليومية ومتطلبات أفراد أسرتي».

وتابع «سبق لي التقديم على طلب المساعدة من جمعيات ومؤسسات خيرية، لكن لم أوفق، كما أني حاولت جاهداً أخذ قرض مالي من أصدقائي، لكن ظروفهم المالية لم تسمح لهم بذلك، وأصبحت نفسيتي تسوء شيئاً فشيئاً، لأني لم أتمكن من البدء في العلاج، في ظل تفكيري المستمر بهذا المرض وسوء الحالة الصحية التي تعرّضت لها، إضافة إلى أن التأخير في تلقي العلاج ليس في مصلحتي، لأن كل يوم يمر تتدهور حالتي الصحية أكثر فأكثر، ولا أعرف كيفية تدبير مبلغ العلاج، إذ ليس لي إلا التضرع بالدعاء إلى الله، أن يسخر لي من يساعدني وينقذني من براثن هذا المرض، لذا أناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي في تأمين كُلفة العلاج الذي أحتاج إليه».

ويشير التقرير الطبي الصادر من مدينة الشيخ شخبوط الطبية أن المريض يعاني إصابته بسرطان المثانة، ويحتاج إلى جلسات علاج كيماوي تبلغ كُلفتها 80 ألفاً و475 درهماً.

. المريض يعول أفراد أسرته ويعمل براتب متواضع يذهب كله لمصروفات السكن والحياة اليومية.