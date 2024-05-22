«وليد» يحتاج إلى سماعات طبية بـ 17.2 ألف درهم

يعاني الشاب (وليد - 18 عاماً) إصابته بإعاقة سمعية، تتمثل في فقدان السمع وتأخر تطوّر اللغة لديه.

ووفقاً لتقرير طبي، صادر عن مستشفى دبي، فإن المريض «وليد»، يعاني فقدان سمع حسي عصبي ويحتاج إلى سماعات طبية بكُلفة تبلغ 17.28 ألف درهم، لكن إمكانات والده المادية لا تساعده على توفير تلك السماعات، لذا يناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على تدبير تكاليف السماعات.

وروى والد المريض، قصة ابنه لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «يعاني (وليد) إعاقة سمعية منذ ولادته، وسبق أن أدخل إلى مستشفى دبي، حيث تبيّن أنه يعاني فقداناً في السمع ويحتاج إلى سماعات طبية تبلغ كلفتها 17 ألفاً و280 درهماً في أحد المراكز الطبية الخاصة بالتجهيزات الطبية، لكن للأسف إمكاناتي المالية لا تسمح لي بشراء السماعات».

وأوضح الأب أنه المعيل الوحيد لأسرته المكونة من أربعة أبناء وزوجة، ويعمل في إحدى الجهات الحكومية براتب شهري قدره 5400 درهم، بالكاد يكفي كلفة الإيجار ومتطلبات الحياة اليومية.

وتابع «أبووليد»: «لا أعرف ما العمل في ظل الظروف المالية الصعبة التي أمر بها، مع حاجة ابني (وليد) إلى سماعات طبية يستطيع من خلالها الاندماج مع المجتمع ويعيش حياته بشكل طبيعي، فضلاً عن البرنامج التأهيلي والدراسي له».

وقال إن ابنه عانى كثيراً في مراحل حياته بسبب وضعه الصحي، ويجد صعوبة مع التكيف مع من حوله بسبب ضعف السمع الذي أصيب به منذ ولادته، مشيراً إلى أن فاعلي الخير وبعض الجمعيات الخيرية ساعدوه خلال السنوات الماضية على توفير سماعات طبية احتاج إليها «وليد» سابقاً. وذكر أنه استدان من بعض أصدقائه لدفع تكاليف تعليم ابنه، الذي يحتاج إلى نوع خاص من التأهيل، مضيفاً: «هذا الأمر يؤرقني كثيراً، حيث إن دخلي الشهري لا يكفي لسداد الديون ودفع تكاليف علاج ابني المريض وتحمل مصروفات دراسته مع إخوته الآخرين، لذا أناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي على دفع كلفة السماعات لـ(وليد) وسداد كلفة برنامجه التأهيلي».

• المريض يحتاج إلى برنامج تأهيلي ودراسي من نوع خاص.