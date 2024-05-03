«محمد» يحتـــاج إلى علاج وأدوية لمدة سنة بـ 28 ألف درهم

يعاني المريض (محمد - فلسطيني - 74 عاماً) إصابته بأمراض مزمنة، منها ارتفاع ضغط الدم وضعف في عضلة القلب، فضلاً عن أمراض أسفل البطن.

ووفقاً لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، فإن المريض يحتاج إلى علاج وأدوية لمدة سنة، بكلفة تبلغ 28 ألف درهم، إضافة إلى تجديد بطاقة التأمين الصحي بمبلغ 14.5 ألف درهم، لذا يناشد المريض من يساعده على تكاليف علاجه، في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها.

وروى المريض «محمد» لـ«الإمارات اليوم»، قصة معاناته مع الأمراض، قائلاً: «أقيم في الدولة منذ 54 عاماً، وفي الآونة الأخيرة أصبحت أعاني مشكلات صحية عدة، اضطررت على إثرها إلى دخول مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حيث تبيّن - بعد معاينة الأطباء وإجراء الفحوص اللازمة - أنني أعاني ارتفاعاً في ضغط الدم وضعفاً في عضلة القلب، إضافة إلى مشكلات صحية في أسفل البطن»، مضيفاً أنه أصبح يحتاج إلى مراجعات طبية مستمرة في العيادات المتخصصة، مع تناول الأدوية اللازمة، مشيراً إلى أن كلفة ذلك مرتفعة بالنسبة له. وأوضح أن كلفة العلاج الذي يحتاج إليه تبلغ 2367 درهماً شهرياً، مؤكداً أنه لا يستطيع تحمّل هذا المبلغ، بسبب إمكاناته المالية المتواضعة، في ظل حاجته للعلاج مدى الحياة.

واعتبر المريض «محمد» أن الحل الوحيد لعلاجه، هو تجديد بطاقة الضمان الصحي الخاصة به والتي لا يستطيع تجديدها، لكون كلفتها عالية بالنسبة له، وتبلغ 14 ألفاً و500 درهم.

وأفاد بأنه كان يعمل سابقاً في إحدى الجهات الحكومية لمدة 39 عاماً، لكنه حالياً لا يعمل بحكم كبر سنّه، مشيراً إلى أنه أصبح يعيش على المساعدات التي يحصل عليها من الأقارب والجيران.

وقال: «أبنائي لا يعملون حالياً، لدرجة أنني أمرّ بظروف معيشية صعبة، ولا أستطيع دفع إيجار السكن وتحمّل مصروفات أسرتي»، لافتاً إلى أنه سبق وأن طلب مساعدات من جمعيات ومؤسسات خيرية، لكنه لم يتلقّ رداً حتى الآن.

وأضاف: «المشكلة أن الانتظار بالنسبة لوضعي لا يجدي نفعاً، لذا أناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي في تدبير تكاليف علاجي وأدويتي الشهرية التي أحتاج إليها، أو مساعدتي في تدبير مبلغ تجديد بطاقة الضمان الصحي حتى أستطيع متابعة العلاج بشكل دائم».

• المريض يحتاج أيضاً إلى تجديد بطاقة التأمين الصحي بـ14.5 ألف درهم.