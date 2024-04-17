متبرّع يسدد 6487 درهماً رسوماً متأخرة على الطالب «عبدالعزيز»

تكفل متبرّع بسداد 6487 درهماً رسوماً مدرسية متأخرة على الطالب (عبدالعزيز)، بعد مناشدة والده أهل الخير مساعدته في تدبير المبلغ حتى يتمكن ابنه من استكمال مشواره التعليمي.

ويواجه والد (عبدالعزيز)، ظروفاً مالية صعبة تسببت في عجزه عن دفع الرسوم الدراسية المتأخرة لابنه في الصف الأول.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لتحويل مبلغ التبرع إلى الجهات المختصّة.

وأعرب والد (عبدالعزيز) عن شكره للمتبرع في ظل الظروف المالية التي يمر بها، مشيراً إلى أن هذا التبرع ليس غريباً على مجتمع الإمارات في تكاتف سكانها مع الحالات الإنسانية، ومد يد العون والمساعدة لكل محتاج.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت بتاريخ الثامن من مارس الماضي، قصة معاناة (أبو عبدالعزيز)، عن عجزه في سداد الرسوم الدراسية لابنه (عبدالعزيز)، كونه يواجه ظروفاً مالية صعبة تسببت في عدم مقدرته على دفع الرسوم الدراسية لابنه الذي يدرس في الصف الأول، والبالغة 6487 درهماً. وسبق أن روى والد (عبدالعزيز) لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناته، قائلاً: «إنه كان يعمل في إحدى الشركات الخاصة براتب شهري قدره 6000 درهم، لكن تم إنهاء خدماته، وأصبح عاطلاً عن العمل وبدأت المشكلات المالية تظهر في حياته، كونه المعيل الوحيد لأسرته».

وأضاف: «بحثت عن أي وظيفة بأي راتب لكنني لم أوفق، ما أدى إلى تراكم الديون عليّ، حتى إنني أواجه صعوبة كبيرة في دفع متأخرات إيجار منزلي المتراكمة على عاتقي، والبالغة 24 ألف درهم».

وأوضح أن «لديه أسرة مكونة من ستة أفراد، أصغرهم (عبدالعزيز) الذي تمكن سابقاً من تسجيله في الصف الأول بإحدى المدارس الخاصة في عجمان، لكن مع فقدانه العمل لم يستطع استكمال ما بقي من الرسوم الدراسية البالغة 6487 درهماً».