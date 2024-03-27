الشاب «محمد» يحتاج إلى 31.3 ألف درهم لزراعة قرنية

يعاني الشاب (محمد-21 عاماً)، مشكلات صحية في العين اليمنى، يمكن أن تتسبب بفقدان بصره.

ووفقاً للتقارير الصادرة من مستشفى توام في العين، فإن المريض يحتاج إلى عملية زراعة قرنية، بكُلفة 31 ألفاً و309 دراهم، لكن المريض يعاني ظروفاً مالية صعبة، ولا يستطيع تدبير ولو جزءاً بسيطاً من كُلفة العلاج، لذا يناشد أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له، ومساعدته في تدبير كُلفة العملية، حتى لا يفقد بصره.

وروى الشاب (محمد) قصة معاناته مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «في عام 2020، بعد انفصال والدتي عن أبي، قررت البحث عن وظيفة تساعدني في تدبير أمور حياتي اليومية، حتى لا أكون حملاً ثقيلاً على شقيقي، الذي أصبح المعيل الوحيد للأسرة».

وأضاف: «أثناء قبولي في إحدى الجهات الحكومية في مدينة العين، ذهبت لإجراء الفحص الطبي، لاستكمال الأوراق المطلوبة للبدء في العمل، وأثناء إجراء الفحوص الطبية في مستشفى توام بمدينة العين، أخبرني الطبيب بوجود كيس صغير داخل العين اليسرى، إضافة إلى كيس كبير يحجب الرؤية كلياً في العين اليمنى».

وتابع المريض: «أكد لي الطبيب أنه لابد من إجراء عملية جراحية مستعجلة للعينين، لكن بسبب الوضع المادي الصعب الذي أصبحنا نعانيه بعد انفصال والدتي عن أبي، وتحمل أخي أعباء أفراد أسرتي، المكونة من أربعة أشقاء ووالدتي (ربة منزل)، فإننا لا نستطيع تدبير كُلفة العملية»، مشيراً إلى أن أخاه يعمل في إحدى جهات القطاع الخاص، براتب شهري قدره 6000 درهم، يدفع منه 2500 درهم شهرياً لإيجار المسكن، والباقي يذهب للرسوم الدراسية ومصروفات الحياة اليومية.

وذكر أنه لجأ إلى الجمعيات الخيرية في الدولة، لمساعدته في إجراء العملية الجراحية الأولى للعين اليسرى، حيث أسهمت إحدى الجمعيات في التكفل بإجراء عملية تثبيت قرنية.

وأضاف المريض: «بسبب اعتمادي الكلي في النظر على العين اليسرى بعد إجراء العملية، بدأت أشعر بالعتمة في العين اليمنى التي هي بالأصل مصابة».

وتابع: «بعد أن كدت أفقد النظر كلياً توجهت إلى مستشفى توام في العين، حيث أكد لي الطبيب المعالج بعد إجراء الفحوص، أنه لابد من إجراء عملية جراحية مستعجلة يتم من خلالها إصلاح القزحية، وزراعة قرنية جديدة، حتى لا أصاب بالعمى وأفقد نظري بالعين اليمنى»، مشيراً إلى أن كُلفة العملية والعلاج تبلغ 31 ألفاً و309 دراهم.

وقال: إن «هذا المبلغ كبير جداً بالنسبة لإمكانات شقيقه المعيل الوحيد للأسرة، ما يحول دون إجراء العملية الجراحية التي يحتاج إليها»، لافتاً إلى أنه طرق كل الأبواب بحثاً عن حل لمشكلته، لكن جهوده باءت بالفشل، لذا يناشد فاعلي الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير كُلفة العملية.