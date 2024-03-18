«أبوعلاء» يحتاج إلى علاج بـ 50.7 ألف درهم

يعاني (أبوعلاء - 65 عاماً) مشكلات صحية، أدت إلى تضخم غدة البروستات، ويحتاج إلى علاج وعملية جراحية عاجلة، بكلفة 50 ألفاً و775 درهماً، في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، ولا تسمح إمكاناته المالية المتواضعة بتدبير المبلغ المطلوب للعلاج.

وأكد التقرير الطبي الصادر من مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أن المريض يعاني تضخماً في غدة البروستات، ويحتاج إلى عملية جراحية عاجلة، ومتابعة دورية وأدوية علاجية بشكل منتظم.

وروى (أبوعلاء) لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناته مع المرض، قائلاً: «في ديسمبر من العام الماضي، شعرت بآلام في المثانة البولية، فنقلتني ابنتي إلى أقرب مستشفى، حيث أجريت لي العديد من الفحوص والتحاليل المخبرية، التي كشفت وجود تضخم في غدة البروستات، وقد أكد الطبيب المعالج ضرورة إجراء عملية جراحية (قسطرة البروستات) بشكل عاجل لتقليص حجم غدة البروستات المتضخمة، وتخفيف الآلام، وقد مكثت في المستشفى مدة أسبوع أتلقى العلاج والرعاية الصحية».

وأضاف «في فبراير الماضي، انتكست مرة أخرى، وعادت الآلام الحادة، وتم نقلي إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حيث خضعت لفحوص وتحاليل شاملة، بيّنت أن إصابتي متطورة، مع وجود التهاب حاد في البروستات، وشدد الطبيب المعالج مرة أخرى على ضرورة إجراء عملية جراحية عاجلة لإزالة تضخم البروستات في ظل وضعي الصحي المتدهور الذي بات يهدد حياتي».

وأكمل (أبوعلاء): «تبلغ كلفة الجراحة والعلاج 50 ألفاً و775 درهماً، وهو مبلغ يفوق إمكاناتي المالية المتواضعة، ولا أعرف كيفية التصرف في ظل الظروف القاسية التي أمر بها».

وتابع: «أسكن مع ابني علاء، الذي يعمل في قطاع خاص براتب 8000 درهم شهرياً، ويعيل أسرته المكونة من زوجته وأربعة أبناء، إضافة إلى والدته، وهو لا يستطيع دفع مبلغ العملية الجراحية لي في المستشفى، لأن دخله الشهري بالكاد يسدد إيجار المسكن ورسوم الدراسة لأبنائه ومتطلبات المعيشة للأسرة».

ويناشد (أبوعلاء) أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له، ومساعدته في تدبير كلفة العملية الجراحية والعلاج، لتخفيف آلامه المستمرة، وإنقاذ حياته من الخطر.

• المريض وزوجته يعيشان مع ابنهما الذي يعيل أسرة مكونة من زوجة وأربعة أبناء.. ودخله بالكاد يغطي متطلبات الحياة المعيشية.