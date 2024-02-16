«أبوعمر» يحتاج إلى 20.3 ألف درهم كلفة عملية جراحية

يعاني (أبوعمر - 76 عاماً) تلف أعصاب وضعفاً في عضلات اليدين، ما أفقده القدرة على تحريكهما، ويحتاج إلى 20 ألفاً و298 درهماً لإجراء عملية جراحية للعلاج، وفق مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي. ولا تسمح ظروف أسرته المالية الصعبة بتدبير مبلغ العملية الجراحية.

وأكد التقرير الطبي الصادر من مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أن «المريض يبلغ من العمر 76 عاماً، ويعاني تلفاً في أعصاب اليدين، ويتركز الضرر الأكبر في يده اليمنى، ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية عاجلة لإصلاح أعصاب فيها، والمثول للعلاج، وتبلغ تكاليف العملية 20 ألفاً و298 درهماً، ولابد من إجراء العملية بأسرع وقت ممكن حتى لا يصاب المريض بالشلل».

وروت ابنة (أبوعمر) قصة معاناة والدها مع المرض، قائلة: «منذ عام شعر والدي بألم وعدم القدرة على تحريك يديه، ووجود تنمل فيهما، ما استدعى نقله إلى أقرب عيادة لمنزلنا، حيث أجرى الطبيب له فحوصاً وتحاليل وأشعة، كشفت وجود التهاب في أعصاب اليدين، فوصف له الطبيب أدوية ومسكنات».

وأضافت: «استمر والدي بتناول الأدوية والمسكنات وتحسنت حالته نسبياً، ولكن منذ فترة عاد له الألم بشكل شديد، فنقل إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وأظهرت الفحوص أنه يعاني تلفاً في أعصاب اليدين، ويتركز الضرر الأكبر في يده اليمنى، وأكد الطبيب ضرورة إجراء عملية جراحية له لإصلاح الأعصاب فيها، وإلا سيصاب بالشلل على المدى القريب».

وأضافت: «تبلغ تكلفة العملية 20 ألفاً و298 درهماً، وهو مبلغ كبير ونعجز عن تدبيره، بسبب وضعنا المادي الصعب، فأسرتي تتكون من زوجي وخمسة أبناء، بالإضافة إلى أن والدي ووالدتي يعيشان معنا، وليس لدينا أي معيل، حيث توقف زوجي عن العمل منذ عامين، ونعيش على مساعدات الأصدقاء لتغطية نفقات المعيشة، ونحن عاجزون تماماً عن دفع ولو جزءاً بسيطاً من تكاليف عملية والدي الجراحية».

وتناشد ابنة المريض (أبوعمر) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدة والدها ومد يد العون له في تدبير تكاليف العملية الجراحية في ظل وضعه الصحي المتدهور.

• أسرة المريض تواجه ظروفاً صعبة، وتعجز عن تدبير كلفة العملية.