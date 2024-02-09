«عبدالرشيد» يحتاج إلى عملية جراحية بـ 27 ألف درهم

يُعاني المريض (عبدالرشيد – 41 عاماً) مشكلات صحية في القلب منذ شهرين، ويحتاج إلى عملية جراحية عاجلة بكلفة 27 ألف درهم، وفق مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي.

وروى المريض لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناته مع المرض، قائلاً: «جئت إلى الدولة قبل سنتين للعمل وكسب الرزق، وكنت بصحة جيدة، لكنني تعرضت قبل شهرين إلى وعكة أثناء عملي، نقلتُ على إثرها إلى المستشفى، وخضعت لفحوص وتحاليل أظهرت إصابتي بمشكلات صحية في القلب، وأكد الطبيب أن حالتي تحتاج إلى عملية جراحية عاجلة، تفادياً لتدهور وضعي الصحي».

وأضاف «تبلغ كلفة العملية 27 ألف درهم، وهو مبلغ يفوق إمكاناتي المالية المتواضعة، وقد حاولت أن أجمع المبلغ من أصدقائي، ولكن للأسف ظروفهم المالية لا تسمح بذلك».

وتابع (عبدالرشيد): «أخضع للمتابعة العلاجية حالياً في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إلى حين تدبير كلفة العملية الجراحية، على الرغم من أن حالتي الصحية لا تسمح بتأجيل موعد العملية الجراحية».

وقال: «أعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 2200 درهم، وهو مبلغ بالكاد يغطي مصروفات حياتنا المعيشية، حيث إنني المعيل الوحيد لأسرتي».

وناشد المريض (عبدالرشيد) أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء، مد يد العون له ومساعدته على تدبير كلفة العملية الجراحية التي يحتاج إليها بشكل عاجل، تفادياً لتدهور وضعه الصحي.

• المريض هو المعيل الوحيد لأسرته، ودخله الشهري بالكاد يغطي متطلباتهم المعيشية.