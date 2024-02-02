الطفل «محمد» يعاني طيف التوحد ويحتاج إلى 28.8 ألف درهم للعلاج

يعاني الطفل (محمد - ثماني سنوات) اضطراب طيف التوحد، ما أثر في قدراته التواصلية والإنمائية، حيث يحتاج إلى جلسات علاجية خاصة بالنطق واللغة، إضافة إلى جلسات لتنمية المهارات ودعم السلوك الإيجابي. ويبلغ عدد الجلسات 144 جلسة لمدة ستة أشهر، بكُلفة إجمالية تصل إلى 28.8 ألف درهم.

وروى والد الطفل قصة ابنه (محمد) لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً:

«إن (محمد) هو الابن الوحيد لي، لكنه مصاب باضطراب طيف التوحد، وسبق أن أدخلته إلى مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، حيث تبيّن أن الطفل يعاني هذا المرض الذي أثر في قدراته التواصلية والإنمائية». وأضاف أن «(محمد) يحتاج إلى جلسات نطق ولغة بمعدل جلستين أسبوعياً، فضلاً عن جلسات تنمية المهارات بمعدل ثلاث جلسات أسبوعية، إضافة إلى جلسات الإرشاد الأسري ودعم السلوك الإيجابي بمعدل جلسة واحدة أسبوعياً، وذلك لمدة ستة أشهر، وبعدها سيتم تقييم حالته»، موضحاً أن ابنه يحتاج بالإجمال إلى 144 جلسة بكُلفة تبلغ 28 ألفاً و800 درهم.

وتابع (أبومحمد): «الظروف الصعبة التي أمر بها وإمكاناتي المالية المتواضعة، لا تسمح لي بسداد كُلفة الجلسات العلاجية لطفلي باعتباري المعيل الوحيد لأسرتي، إذ أعمل في إحدى الجهات بدبي براتب 7320 درهماً، يذهب منه 2000 درهم شهرياً لإيجار المسكن، والباقي لمصاريف الحياة ومتطلباتها، وليس بمقدوري تدبير مبلغ علاج (محمد)، فضلاً عن أن كُلفة دراسته في إحدى المدارس الخاصة تبلغ 16 ألف درهم سنوياً».

وذكر أنه سبق وتقدم إلى إحدى الجهات الخيرية للمساعدة، غير أنه لم يوفق بذلك حتى الآن ولايزال ينتظر الرد. وقال: «وضع ابني لا يسمح لي بالتأخر بجلسات العلاج، ومع راتبي الضعيف لا أستطيع تغطية كُلفة العلاج، لذا أناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي في تكاليف الجلسات العلاجية والتأهيلية لطفلي».

• المريض بحاجة إلى 144 جلسة علاجية لمدة 6 أشهر.