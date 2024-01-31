متبرعة تتكفل بـ 28.4 ألف درهم لعلاج «هارون»

تكفلت متبرعة بمساعدة المريض (هارون-37 عاماً)، على كُلفة علاجه في مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي لمدة عام، بمبلغ 28 ألفاً و414 درهماً، حيث يعاني سرطاناً في الصدر والتهاب الكبد الوبائي.

ونسق «الخط الساخن» بين المتبرعة ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب المريض في المستشفى.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، أول من أمس، قصة معاناة (هارون) في عدم قدرته على التكفل بمبلغ العلاج، نظراً للظروف المالية الصعبة التي يمر بها.

وأعرب (هارون) عن سعادته وشكره للمتبرعة ووقفتها معه، بعد مناشدته من يساعده على كُلفة علاجه. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أشكر المتبرعة على تكفلها بمساعدتي على تحمل كُلفة الأدوية التي أحتاج إليها، كما أني ممتن لها على تبرعها السخي، ووقفتها النبيلة مع الوضع الذي أمر به».

وأضاف أن «الاتصال الذي تلقيته من موظفي (الخط الساخن) في صحيفة (الإمارات اليوم)، أفرحني كثيراً في أني سأبدأ العلاج وتناول الأدوية»، مؤكداً أن «هذا الأمر ليس غريباً على تكاتف أفراد المجتمع في مساعدة المحتاجين، لاسيما المرضى منهم، إذ إن هذا فيه دلالة على ترجمة سياسة القيادة في العمل الخيري الإنساني».

وأوضح المريض (هارون) أن مرضه بدأ قبل 10 سنوات عندما قام بإجراء فحص دم للتوظيف في إحدى الجهات الحكومية، وحينها اكتشف بأنه مصاب بالسرطان والتهاب الكبد الوبائي، مضيفاً: «عندها توجهت إلى مستشفى صقر في رأس الخيمة، وخضعت للفحوص والتحاليل الطبية، التي بيّنت أني مصاب بسرطان الصدر، وصنفه الأطباء بأنه ورم لمفاوي كبير الخلايا في المرحلة الرابعة، فضلاً عن إصابتي بالتهاب الكبد الوبائي من نوع (بي)، وعندها حولني المستشفى إلى مستشفى توام في العين». وتابع (هارون): «كان وضعي الصحي سيئ للغاية، لدرجة أن حالتي انتكست بشكل كبير، وأصبحت أتقيأ دماً، وهزل جسدي بشكل كبير، وأصبح المرض ينهش فيَّ نفسياً قبل أن يكون جسدياً».

وقال: «بعد تحويل ملف علاجي لمستشفى توام، خضعت للعلاج الكيماوي والإشعاعي، وتماثلت للشفاء بعد البرنامج العلاجي، ومن ثم تم تحويل ملفي إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية من أجل العلاج من التهاب الكبد الوبائي، حيث خضعت للعلاج لمدة 10 سنوات عن طريق التأمين الصحي، لكن قبل ثلاث سنوات رفض التأمين تغطية كُلفة الأدوية، وأصبحت أدفعها من حسابي الخاص، غير أن ظروفي وإمكاناتي المالية ساءت جداً، وبت غير قادر على شراء الأدوية التي أحتاج إليها مدى الحياة، وتبلغ كُلفتها السنوية 28 ألفاً و414 درهماً».

وذكر أنه يعيش في مسكن بالإيجار برأس الخيمة مع أفراد أسرته المكونة من والدته وأخته، مشيراً إلى أن الجمعيات الخيرية تساعده على دفع الإيجار وكُلف المعيشة.

• «الخط الساخن» نسّق بين المتبرعة ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب المريض في المستشفى.