«مسنّ» يحتاج إلى أدوية مدى الحياة بـ 43.8 ألف درهم سنوياً

يعاني المسن (ناجي - 82 عاماً)، أمراضاً مزمنة تهدّد حياته بالخطر، أبرزها: الفشل الكلوي والسكري والكوليسترول والقلب، وأمراضاً أخرى، ويحتاج إلى أدوية مدى الحياة، تبلغ كلفتها شهرياً 3657 درهماً، ما يعادل 43 ألفاً و884 درهماً سنوياً، وفق التقرير الطبي الصادر عن مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي. ولا تسمح ظروف المريض المالية بتدبير كلفة الأدوية.

وروى المريض قصة معاناته، لـ«الامارات اليوم»، قائلاً: «أعاني أمراضاً مزمنة منذ سنوات عدة، أبرزها: الفشل الكلوي والسكري والقلب والكوليسترول، وقد أكد لي الأطباء بعد إجراء الفحوص والتحاليل الطبية خلال مراجعتي الأخيرة إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أنني بحاجة إلى أدوية شهرية لتناولها مدى الحياة، من أجل السيطرة على الأمراض المزمنة، والحدّ من مضاعفاتها الخطرة على حياتي».

وأضاف أن «الأدوية مكلفة جداً بالنسبة لإمكاناتي المالية المحدودة، إذ تبلغ كلفتها شهرياً 3657 درهماً، ما يعادل 43 ألفاً و884 درهماً سنوياً، وهي أدوية لا تدخل ضمن بطاقة التأمين الصحي الخاصة بي».

وأكمل: «أنا في مرحلة من العمر لا أستطيع فيها العمل، فضلاً عن أن وضعي الصحي المتدهور لا يسمح لي القيام بأي جهد عضلي، وابني يعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب متواضع شهرياً، يدفع منه إيجار السكن سنوياً، فيما يذهب المبلغ المتبقي لتغطية مصروفات أسرته المعيشية».

وأكمل: «أحصل أنا وأسرتي على مساعدات من إحدى الجمعيات الخيرية، لكنها بالكاد تغطي مصروفات حياتنا المعيشية اليومية».

ويناشد المريض (ناجي) أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء، مد يد العون له ومساعدته في تدبير تكاليف الأدوية في ظل وضعه الصحي المتردي.

• المريض غير قادر على العمل، ويعيش على مساعدات من إحدى الجمعيات الخيرية.