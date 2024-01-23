«أم سعد» زرعت كلى وتحتاج 25.7 ألف درهم لتجديد التأمين الصحي

أصيبت المريضة «أم سعد»، البالغة من العمر 61 عاماً، بفشل كلوي قبل 15 عاماً، وقد تدهورت حالتها الصحية في الآونة الأخيرة، ما اضطرها لزراعة كلى، وتحتاج حالياً إلى تجديد بطاقة التأمين الصحي بقيمة 25 ألفاً و767 درهماً، لكي تتمكن من شراء الأدوية الخاصة بحالتها، ولا يسمح وضعها بتدبير المبلغ، حيث تعاني أسرتها ظروفاً مالية صعبة.

وروت المريضة «أم سعد» لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناتها مع المرض، قائلة: «أصيبت بفشل كلوي قبل 15 عاماً، وخضعت لغسيل كلى لمدة أربع سنوات، بعدها تدهورت حالتي الصحية بشكل كبير، حيث لم يعد ينفع غسيل الكلى حالتي الصحية، وأصبحت في حاجة ماسة إلى زراعة كلى».

وأضافت: «أجريت عملية زراعة كلى بمساعدة ومساندة فاعلي الخير الذين تكفلوا بعلاجي، ولكنني عندما ترددت على المستشفى تبين أنني بحاجة إلى أدوية مستمرة، وقد تتدهور حالتي في حال تأخرت عن تناولها، وربما أصاب مرة أخرى بفشل كلوي».

وأضافت أن «الأدوية مكلفة جداً بالنسبة لوضعي المالي المتواضع ولا أستطيع شراءها، ويتمثل الحل الوحيد لحالتي الصحية في تجديد بطاقة التأمين الصحي، بكلفة 25 ألفاً و767 درهماً، ولا أعرف ما العمل في ظل الظروف الصعبة التي نمرّ بها».

وتابعت: «زوجي كان يعمل في إحدى الجهات لكن تم إنهاء خدماته، وليس لدينا أي مصدر دخل حالياً، باستثناء مبالغ بسيطة نحصل عليها على شكل مساعدات لتغطية مصاريف أسرتنا المكونة من الأب والأم وسبعة أبناء».

وناشدت «أم سعد» أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون لها ومساعدتها على تدبير تكاليف تجديد بطاقة التأمين الصحي حتى تستطيع مواصلة تلقي العلاج.

• الزوج عاطل عن العمل ولا يوجد مصدر دخل للأسرة المكونة من الأم وسبعة أبناء.