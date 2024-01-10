«محمد» يعاني سرطان الدم ويحتاج إلى أدوية بـ 14.3 ألف درهم

يعاني «محمد» البالغ من العمر 35 عاماً، مرض سرطان الدم، ويحتاج إلى أدوية شهرية لمدة يحددها الأطباء لاحقاً وفق حالته الصحية، إذ إن الكلفة لمدة عام تبلغ 14 ألفاً و388 درهماً، وفق مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي.

ويروي المريض «محمد» قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «قبل فترة تعرضتُ لوعكة صحية دخلت على إثرها مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وتم إجراء فحوص وتحاليل طبية كشفت إصابتي بسرطان الدم».

وأضاف: «وصف الطبيب المعالج لي دواء لأستخدمه لمدة عام بكلفة تبلغ 14 ألفاً و388 درهماً، وهو مبلغ يفوق إمكاناتي المالية المتواضعة، إذ إن ظروفي الصعبة تجعلني غير قادر على تدبير المبلغ».

وأضاف: «إن مرض السرطان الذي أصابني من النوع المتقدم، ويجب عدم التأخر في بدء تناول الأدوية التي أحتاجها نظراً لتطور المرض وتدهور حالتي الصحية».

وتابع: «أعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب شهري لا يتجاوز 800 درهم، وهو مبلغ لا يكاد يغطي مصروفاتي واحتياجاتي المعيشية اليومية، ولا أعرف ما العمل في ظل الظروف المادية والصحية الصعبة التي أمرّ بها».

وأكمل: «سبق لي تقديم أوراقي إلى مؤسسات وجمعيات خيرية ولكن مازالت أنتظر المساعدة، كما حاولت أن أقترض تكاليف الأدوية من أصدقائي لكن ظروفهم لا تسمح بذلك».

وأضاف: «إن التأخير ليس في مصلحتي، حيث تستدعي حالتي الصحية البدء في العلاج قبل أن يستفحل المرض ويصعب على الأطباء السيطرة عليه، وبعدها قد أصل إلى مرحلة خطيرة تهدد حياتي».

ويناشد المريض «محمد» أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له ومساعدته على تدبير تكاليف العلاج في ظل وضعه الصحي المتدهور.