«دبي الإسلامي» و4 متبرعين يسدّدون كلفة علاج «أبوأحمد»

تكفل بنك دبي الإسلامي وأربعة متبرعين بسداد النفقات العلاجية للمريض (أبوأحمد)، البالغة 225 ألف درهم، حيث سدد بنك دبي الإسلامي 99 ألف درهم، وتكفّل متبرع بـ115 ألف درهم، ومتبرع ومتبرعة بـ10 آلاف درهم مناصفة، فيما قدم المتبرع الأخير 1000 درهم، حيث يحتاج المريض إلى إعادة تأهيل وعلاج طبيعي مكثف لثلاثة أشهر.

ونسق «الخط الساخن» بين المتبرعين ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل التبرعات لحساب المريض في مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت بتاريخ 13 من ديسمبر الماضي قصة المريض وعدم قدرة أسرته على تدبير مبلغ العلاج الذي يحتاجه، نظراً للظروف الصعبة التي يمرون بها، وأعربت أسرته عن سعادتها البالغة وشكرها العميق للمتبرعين، ووقفتهم النبيلة تجاه معيلهم في ظل الوضع الصحي الذي يمر به.

ويعاني (أبوأحمد)، البالغ من العمر 57 عاماً، نزيفاً في الدماغ منذ سبعة أشهر، ويرقد حالياً في المستشفى تحت الملاحظة الطبية، ويحتاج إلى إعادة تأهيل وعلاج طبيعي مكثف لثلاثة أشهر بكلفة إجمالية 225 ألف درهم، وفق التقرير الطبي الصادر عن مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

وكانت زوجة المريض روت قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم»، قائلة: إن «زوجي يعاني مرض الضغط، وتدهورت حالته الصحية، وأصيب بنزيف في الدماغ، وتم إدخاله قسم العناية المركزة، ومكث تحت الملاحظة الطبية في المستشفى 35 يوماً، وبعد استعادته الوعي، تم نقله إلى قسم آخر، ولايزال يرقد في المستشفى منذ سبعة أشهر تحت الملاحظة الطبية».

وتابعت: «أصبح زوجي ملازماً السرير ولا يستطيع الكلام بعد إصابته بشلل نصفي، لتأخره عن العلاج فترة طويلة، وتدهورت حالته الصحية كثيراً، وأصيب باعوجاج في الأطراف، وقد أكد الطبيب أن إعادة التأهيل مع العلاج الطبيعي ستجعله قادراً على الجلوس والنطق».

وأضافت: «زوجي كان المعيل الوحيد لأفراد أسرتي، وكان يعمل في إحدى الجهات الخاصة، وتم إنهاء خدماته بسبب وضعه الصحي، وحاولت بعدها البحث عن عمل لكي أعيل أفراد أسرتي، وتالياً وجدت عملاً في إحدى المدارس الخاصة، وحالياً اعتبر المعيلة الوحيدة لأفراد أسرتي، كما أنني أسدد إيجار المسكن ورسوم دراسة أبنائي الأربعة».

• المريض يرقد في المستشفى حـالـيـاً تحت الملاحظة الطبية.

• الزوجة هي المعيلة الوحيدة للأسرة المكونة من 4 أبناء وزوجها المريض.