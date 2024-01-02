الأمراض المزمنة تهدد حياة «أبوكامل»

أصيب (أبوكامل - 65 عاماً) بمرض السكري منذ 20 عاماً، ما تسبب في معاناته العديد من الأمراض المزمنة الأخرى، منها ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، بالإضافة إلى إصابته بمرض الديسك منذ فترة، وتزايدت مضاعفات مرض السكري والضغط لديه، وأصبح بحاجة إلى أخذ أدوية للسيطرة على وضعه الصحي بشكل يومي، وحالياً هو بحاجة إلى الأدوية والعلاج في مستشفى العين الحكومي بمدينة العين، وتبلغ كلفة الأدوية 35 ألف درهم، لمدة عام واحد، والمشكلة أن إمكانات المريض المالية وظروفه الصحية لا تسمح له بتدبير المبلغ، لذا يناشد أهل الخير مساعدته على تدبير تكاليف أدويته، لخوفه الشديد من تعرض حياته للخطر.

ويروي المريض (أبوكامل) قصة معاناته مع المرض، قائلاً إن حالته الصحية تدهورت كثيراً منذ 20 عاماً حين بدأ يشعر بالعطش الشديد وفقدان الوزن بشكل ملحوظ، ودوخة وتعب شديد، وعدم القدرة على التحرك، عندها أصرت زوجته على اصطحابه إلى أقرب مستشفى.

وأضاف: «ذهبنا إلى مستشفى العين الحكومي، وتوجهنا إلى قسم الطوارئ في المستشفى، وبعد معاينة الطبيب المناوب طلب مني إجراء فحوص وتحاليل مخبرية، وعمل تحاليل للدم، وأظهرت نتيجة الفحوص أنني مصاب بمرض السكري من النوع الثاني، ولابد من تناول الأدوية الخاصة بالسيطرة على المرض، ونصحني الطبيب باتباع نظام غذائي للوقاية من ارتفاع نسبة السكر في الدم».

وتابع: «لاحظت تحسناً في صحتي مع الالتزام بأخذ أدوية السكري بشكل يومي، لكن منذ فترة كنت دائماً أشعر بصداع شديد، وفي بداية الأمر اعتقدت أن ذلك بسبب ارتفاع السكر، وأخذت بعض المسكنات، وشعرت ببعض الراحة».

واستكمل: «ذهبت لمراجعة المستشفى، وقابلت طبيبي الذي يعالجني، وأخبرته بكل الأعراض التي أشعر بها، وعندها طلب مني إجراء تحاليل وفحوص مخبرية، وأظهرت الفحوص أنني مصاب بارتفاع في ضغط الدم، مع ارتفاع الكوليسترول، ونقص في بعض الفيتامينات».

وواصل (أبوكامل): «مرض السكري أدى إلى إصابتي بالعديد من المضاعفات، وحالياً بحاجة إلى متابعة مستمرة مع الأطباء، وإلى تناول الأدوية بشكل منتظم، وفي حال عدم أخذ الأدوية سيحدث لي المزيد من المضاعفات التي قد تشكل خطورة على حياتي».

وأضاف: «تبلغ تكاليف أدويتي لعلاج الضغط وارتفاع الكوليسترول بالإضافة إلى الأدوية الخاصة بمرض السكري 35 ألف درهم، لمدة سنة واحدة، وليس لدي أي تأمين صحي، وأنا عاجز تماماً عن توفير جزء ولو بسيطاً من تكاليف علاجي، والمعيل لنا ابني الكبير (كامل)، الذي يعمل بإحدى الشركات الخاصة في أبوظبي براتب 6000 درهم».

وتابع: «أسرتي تتكون من أربعة أفراد، وراتب ابني لا يكاد يلبي متطلبات حياتنا اليومية، إذ يدفع منه 1800 درهم للإيجار، وأناشد أن تمتد إليّ أيادي أهل الخير، لمساعدتي على تدبير تكاليف أدوية مرض السكري والضغط لإنقاذ حياتي».