متبرع يسدد 10 آلاف درهم من أدوية «أم خالد»

تكفل متبرّع بسداد 10 آلاف درهم من قيمة الأدوية التي تحتاجها المريضة «أم خالد»، والتي تعاني أمراضاً مزمنة، منها ارتفاع في ضغط الدم والسكري والكوليسترول وهشاشة العظام، ليتبقى عليها مبلغ 3887 درهماً من إجمالي فاتورة الأدوية والبالغة 13 ألفاً و887 درهماً.

ونسق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل قيمة التبرع إلى حساب المريضة في المستشفى، لتوفير تكاليف الأدوية العلاجية.

وأعربت المريضة «أم خالد» عن شكرها العميق للمتبرع، مثمنة استجابته السريعة لندائها، ووقفته الكريمة معها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، مؤكدة حب شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها للتسابق في فعل الخير.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت قصة معاناة «أم خالد» مع المرض قائلةً: «في أبريل من عام 2013 شعرت بآلام في المفاصل ومنطقة الصدر وضيق في التنفس والتعرق الشديد والتقيؤ وفقدان الوعي، وتم نقلي على الفور إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة شخبوط الطبية في أبوظبي، وقد أخبرني الطبيب بعد إجراء الفحوص والتحاليل المخبرية والأشعة المقطعية، بأنني أعاني مشكلات صحية منها ارتفاع حاد في ضغط الدم والسكر وتورم في المفاصل».

وتابعت: «مكثت في المستشفى 10 أيام أتلقى العلاج، وبعد أن تحسنت حالتي الصحية أخبرني الطبيب المختص بالانتظام في أخذ الأدوية والعقاقير الطبية في مواعيدها المحددة، ووضع برنامجاً علاجياً لمدة ستة أشهر يتم من خلاله المواظبة على إجراء الفحوص والتحاليل الدورية.

وأكملت: «في السنوات الماضية كانت حياتنا المادية والمعنوية مستقرة، خالية من العقبات والصعوبات، حيث كان زوجي يعمل في إحدى الشركات الخاصة براتب 6000 درهم شهرياً، وتمكن من تلبية جميع احتياجات أفراد الأسرة الأساسية، وكنت حريصة على متابعة حالتي الصحية والذهاب في المواعيد المحددة، حيث يغطي التأمين الصحي جزءاً من الأدوية العلاجية ويدفع زوجي الجزء المتبقي».

وتابعت: «في نهاية العام الماضي قررت جهة عمل زوجي تقليص رواتب جميع العاملين فيها، ليصل راتبه الشهري إلى 4000 درهم، وهو مبلغ لا يكاد يلبي متطلبات حياتنا المعيشية، ولم يتمكن زوجي من توفير تكاليف الأدوية والعقاقير الطبية، كونه المعيل الوحيد لأفراد الأسرة المكونة من الزوجة وأربعة أبناء، ما أدى إلى تدهور حالتي الصحية».

• المريضة تعاني أمراضاً مزمنة، منها ارتفاع ضغط الدم والسكري وهشاشة العظام.