زوجان بحاجة إلى تجديد بطاقة صحية بـ 26.2 ألف درهم

يعجز الزوجان (أبومحمد وأم محمد) في العقد السابع من عمرهما عن تجديد بطاقة التأمين الصحي الخاصة بهما، حيث تعاني الزوجة سرطان العظام منذ أشهر عدة، وتحتاج إلى علاج كيماوي ومتابعات طبية وأدوية، فيما يعاني الزوج مشكلات صحية في القلب والسكري والضغط. ويحتاج الزوجان إلى علاجات وأدوية خاصة في مستشفى توام بالعين، ويواجه الزوج صعوبة كبيرة في تدبير المبلغ المطلوب وقدره 26 ألفاً و250 درهماً لتجديد بطاقة التأمين الصحي لهما، للاستمرار في تلقي العلاجات المطلوبة، ولا تسمح إمكاناتهما المالية وظروفهما الصحية الصعبة بتدبير المبلغ المطلوب لاستكمال العلاج.

ويروي الزوج (أبومحمد) قصة معاناتهما مع الأمراض، قائلاً: «إن حالة زوجتي الصحية تدهورت كثيراً منذ فترة، حيث كانت تشتكي وجود ألم في العظام بشكل دائم، مع تورّم في المفاصل، وعدم القدرة على التحرك بشكل طبيعي. وقد استمرت في تناول المسكّنات، لكنها وصلت إلى مرحلة لم تعد تنفعها، فنقلناها إلى الطبيب، حيث أجرى لها الفحوص اللازمة والأشعة وكشفت عن ورم سرطاني صغير في العظام، ما استدعى إبقاءها في المستشفى لتلقي بعض العلاجات وأدوية المسكنات لتخفيف آلامها. وتحسّن وضعها الصحي بشكل تدريجي، وسمح لها الطبيب بالخروج من المستشفى، إلا أن صحتها تدهورت وزادت تكاليف العلاج إلى درجة أصبحت فيها غير قادر على دفع الفواتير الطبية، مع انتهاء بطاقة التأمين الصحي». وأضاف: «حالتي الصحية أيضاً تسير نحو الأسوأ إلى جانب زوجتي، حيث أعاني مشكلات في القلب والسكري والضغط، وأحتاج باستمرار إلى علاجات وأدوية في مستشفى توام في العين».

وأكمل: «حالياً لا نستطيع الاستمرار في تلقي علاجاتنا، لأنني عاطل عن العمل بسبب الكِبَر في السن، إضافة إلى أن أبنائي جميعهم لا يعملون». وتابع الزوج: «لا نستطيع أنا وزوجتي استكمال العلاج من دون تجديد التأمين الصحي، حيث نحتاج نحن الاثنين إلى 26 ألفاً و250 درهماً، لتجديد بطاقة التأمين الصحي، حتى نتمكّن من الاستمرار في تلقي علاجاتنا». وأضاف: «كنت موظفاً براتب 3000 درهم، لكنني اليوم بدون عمل، بسبب كبر سني، وأنا مسؤول عن أسرة تتكون من خمسة أفراد، إضافة إلى زوجتي، وأتلقى بعض المساعدة المالية من أحد أقاربي، وهي معونات بالكاد تكفينا لتلبية متطلبات حياتنا المعيشية». ويناشد الزوج أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء، مدّ يد العون لهما ومساعدتهما في تدبير مبلغ تجديد بطاقة التأمين الصحي لهما، ليستطيعا مواصلة تلقي العلاج.

يعد الشعور بألم في العظام من أعراض سرطان العظام المبكرة، إذ يشعر المصاب بألم وتورّم في مكان الألم، ويشتد الألم مع الحركة ويزداد في الليل، إلى جانب تورّم وتيبس المفاصل المحيطة بالورم، إضافة إلى أعراض أخرى.

سرطان العظام

يعد الشعور بألم في العظام من أعراض سرطان العظام المبكرة، إذ يشعر المصاب بألم وتورّم في مكان الألم، ويشتد الألم مع الحركة ويزداد في الليل، إلى جانب تورّم وتيبس المفاصل المحيطة بالورم، إضافة إلى أعراض أخرى.