متبرع يسدد 15.4 ألف درهم كلفة علاج «أم سعيد»

أسهم متبرع في تخفيف معاناة المريضة (أم سعيد)، حيث سدد 15 ألفاً و471 درهماً، قيمة أدوية وعقاقير طبية مثبطة لمرض سرطان الدم (اللوكيميا) الذي أصاب المريضة منذ عام 2020.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرّع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل قيمة التبرع إلى حساب المريضة في المستشفى.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت قصة معاناة (أم سعيد - 51 عاماً، وعدم قدرة شقيقها المعيل على تدبير كلفة أدوية العلاج.

وأعرب شقيق المريضة عن شكره العميق للمتبرّع، لوقفته معهم في معاناتهم، في ظل الظروف التي تواجههم خلال فترة مرض شقيقته.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «شعرت بفرحة تعم جميع أفراد الأسرة، عند اتصال موظفي (الخط الساخن)، وإبلاغي بوجود متبرع تكفّل بنفقات الأدوية»، وأعربت شقيقته عن سعادتها وشكرها للمتبرع على وقفته الكريمة في التخفيف من معاناتها مع المرض، وقالت: «لا شك في أنه موقف يعبر عن تعاون وتكاتف أفراد المجتمع والمقيمين داخل دولة الإمارات، في مساعدة المحتاجين والمرضى، وتعزيز العمل الخيري الإنساني».

وسبق أن روى شقيق (أم سعيد) قصة معاناتها مع المرض، لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «في ديسمبر من عام 2020، أثناء تجمع العائلة، شعرت شقيقتي بالتعب والخمول الشديد، مع آلام في العظم، وانعدام الشهية، وارتفاع في درجة الحرارة، وقيء حاد، فنقلناها إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي، حيث أجريت لها كل الفحوص والتحاليل المخبرية وأشعة مقطعية، أظهرت إصابتها بسرطان الدم».

وأضاف أن «الطبيب أكد ضرورة جلسات علاج كيماوي، حتى لا ينتشر المرض ويؤثر في بقية أعضاء جسمها، فخضعت للعلاج، وتحسّنت حالتها الصحية بعد مرور أشهر، إلا أن الطبيب نصح بزراعة نخاع لها حتى تتغلب على المرض».

وتابع: «قررنا إجراء جميع الفحوص لأفراد الأسرة، لإيجاد شخص مناسب للتبرع بالنخاع، وقد تطابقت نتائج الفحوص مع شقيقتي الثانية، وتمت زراعة النخاع في أحد المراكز المتخصصة خارج الدولة، بعد أن تكفلت إحدى الجمعيات الخيرية في الدولة بالعلاج، حتى استقرت حالتها الصحية، لكن السرطان عاد إليها بشكل أخطر من السابق في أغسطس من العام الجاري، وتبين أنها تحتاج إلى أدوية وعقاقير كيماوية، تبلغ كلفتها 15 ألفاً و471 درهماً».

وأكد شقيقها أن «بطاقة التأمين الصحي التي لديها لا تغطي جميع تكاليف العلاج الكيماوي، لافتاً إلى أنها كانت تتلقى مساعدات مالية من الأهل والأصدقاء وفاعلي الخير لدفع ما تبقى من قيمة الأدوية».

وقال: «أنا المعيل الوحيد للأسرة المكونة من ثمانية أفراد، حيث أعمل في إحدى شركات القطاع الخاصة براتب 4000 ألف درهم شهرياً، وهو مبلغ بالكاد يغطي نفقات حياتنا المعيشية».

• المريضة خضعت سابقاً لزراعة نخاع في أحد المراكز المتخصصة.