«أم نور» تحتاج إلى جراحة عاجلة بـ 8.3 آلاف درهم

تعاني (أم نور)، البالغة من العمر 66 عاماً، أمراضاً مزمنة، منها السكري، وضغط الدم، أدت إلى إصابتها بـ«الماء الأبيض» في عينها اليمنى، وعتامة في الرؤية، وضعف شديد في البصر بشكل عام.

وقد أدخلت المريضة إلى مستشفى خاص في عجمان، وأجرت الفحوص والتحاليل اللازمة التي أكدت على ضرورة إجراء عملية جراحية بأسرع وقت لإزالة الماء الأبيض من عينها، وتغيير عدسة العين اليمنى، وإلا ستصاب المريضة بالعمى الدائم. وتبلغ كلفة العملية 8350 درهماً، فيما لا تسمح إمكانات الأسرة المالية بتدبير المبلغ المطلوب للعملية الجراحية.

وأكد التقرير الطبي الصادر عن المستشفى، أن «المريضة، البالغة من العمر 66 عاماً، تعاني ضعفاً في كلتا عينيها، لكنها تحتاج إلى عملية جراحية عاجلة لإزالة الماء الأبيض، وتبديل عدسة العين اليمنى الأكثر ضرراً».

وروى ابن المريضة قصة معاناة والدته، قائلاً: «منذ عام ونصف العام، تعرضت والدتي لوعكة صحية شديدة، بسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم، ما اضطرنا إلى نقلها إلى أقرب مستشفى خاص لدينا، لخوفنا الشديد من تعرض حياتها للخطر.. وقد تم إدخالها إلى قسم الطوارئ في المستشفى، وعاينها الطبيب المعالج، وقرر أن تبقى في المستشفى، لإجراء الفحوص اللازمة لها، والسيطرة على مستوى السكر في الدم».

وأكمل: «خرجت والدتي من المستشفى بعد أيام، وأصبحت تراجع المستشفى كل شهر، لمتابعة حالتها، وإجراء الفحوص المعتادة، وقد طلب الطبيب إجراء فحص لعينيها، لأن مريض السكري يصاب بضعف في النظر، ومشكلات صحية في العين. وأظهر الفحص نزيفاً داخلياً في شبكية العين، أدى إلى تكوّن الماء الأبيض، ولابد من إجراء عملية جراحية عاجلة، تفادياً لإصابتها بالعمى الدائم».

وقال ابن المريضة: «أخبرنا الطبيب بأن كلفة عملية إزالة الماء الأبيض وتبديل عدسة العين اليمنى، تبلغ 8350 درهماً، ويفوق هذا المبلغ إمكاناتنا المادية، ولا نستطيع توفير ولو جزءاً بسيطاً منه لإجراء العملية».

وأكمل: «أنا المعيل الوحيد للأسرة المكونة من ستة أفراد، إضافة إلى والدي ووالدتي، حيث أعمل براتب 4100 درهم شهرياً، أدفع منه 1000 درهم لإيجار السكن شهرياً، فيما يذهب المبلغ المتبقي لتغطية مصروفات ونفقات الحياة المعيشية للأسرة».

ويناشد ابن المريضة أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مساعدتهم على تدبير تكاليف العملية الجراحية، تفادياً لإصابة والدته بالعمى.

«الماء الأبيض» أو الساد

هو إعتام يصيب عدسة العين الطبيعية، ويؤدي إلى انخفاض في حدة الإبصار، وعدم وضوح في الرؤية، ورغم ذلك ففي معظم الحالات فإن الإبصار يسترد بالكامل بعد إزالة المياه البيضاء جراحياً، وزرع عدسة شفافة مكانها، خصوصاً إذا لم يكن بالعين مرض آخر يعوق الرؤية.

• ابن المريضة هو المعيل الوحيد للأسرة المكونة من والديه وستة أفراد.