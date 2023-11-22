«تراحم الخيرية» تتكفل بزراعة نخاع عظمي لمريض بالسرطان

تكفّلت مؤسسة تراحم الخيرية في دبي، بالتعاون مع الجهات الصحية والمختصة، بتحمّل 400 ألف درهم كلفة إجراء زراعة نخاع شوكي لمقيم يحمل جنسية دولة عربية يعاني ورماً في الغدة الدرقية وسرطاناً في الدم.

وأشارت المؤسسة إلى أن المريض البالغ 48 عاماً، يعاني مرضاً سرطانياً نادراً، وبعد محاولات عديد بالعلاج الكيماوي لم تتحقق النتائج المطلوبة، وأكد الأطباء أن حالته الصحية تستدعي زراعة نخاع.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة تراحم الخيرية في دبي، خالد القاسم: «تم عرض حالة المريض في برنامج (الناس للناس) الذي ترعاه المؤسسة ويبث عبر إذاعة دبي على تردد (93 أف أم)، وهو برنامج مصرح له من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي».

وأضاف: «استطاع البرنامج تغطية معظم كلفة عملية زراعة النخاع للمريض، فيما تحمّلت إحدى الجهات الصحية بقية المبلغ، ومن ثم استكمال الإجراءات الصحية للجراحة».

وأشار إلى دور برنامج «الناس للناس» في جمع التبرعات وتخصيصها لدعم الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل، أو علاج الحالات المرضية الحرجة، إضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات التي يحتاجها أصحاب الأمراض المستعصية.

ويعرض البرنامج الإذاعي حالات حرجة لمرضى معسرين وأكثر اضطراراً وحاجة للعلاج العاجل، أو لعمليات جراحية أو أدوية باهظة الثمن.

وأكد رئيس مجلس إدارة تراحم الخيرية في دبي، أن برنامج «الناس للناس» يعد من أهم المبادرات المجتمعية التي أطلقتها «تراحم الخيرية» في السنوات الأخيرة، لمساعدة المرضى المقيمين والأقل دخلاً، ممن ليس لديهم تأمين صحي يغطي مرضهم أو عملياتهم الجراحية.

وأعلن أن البرنامج نجح خلال ست سنوات - تشمل العام الجاري - في علاج 1400 حالة، وتنوعت المساعدات ما بين عمليات جراحية، وتوفير أجهزة طبية، وجلسات غسل كلوي، وجلسات «كيماوي»، وتوفير أدوية لذوي الأمراض المناعية، وزراعة كبد، إضافة إلى تسديد ديون عدد من الغارمين.

ودعا القاسم، المحسنين الكرام من أهل الخير، إلى التبرع لهذه الحالات لتعزيز النمو الإنساني والتكافل المجتمعي بين المواطنين والمقيمين داخل الدولة.

خالد القاسم:

• 1400 حالة عالجها برنامج «الناس للناس» خلال ست سنوات.